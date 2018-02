Bratislavský zimný štadión potrebuje pred majstrovstvami sveta opravy za dva milióny eur

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) – Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave potrebuje opravy za približne dva milióny eur a nie za päť miliónov, o ktorých sa pôvodne hovorilo.

Vyplýva to z ukončenej kontroly zimného štadióna, ktorú robil kontrolór do konca januára tohto roka. Na dnešnom brífingu o tom novinárov informovali primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal a bratislavský mestský kontrolór Peter Šinály. Ako uviedli, za vyše 600-tisíc eur chcú opraviť chladiaci systém, kúpiť novú rolbu, sedadlá, informačnú kocku nad ľadovou plochou i bezpečnostný systém. Peniaze investujú do opravy štadióna mesto i mestská organizácia Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ). Kto zaplatí ďalšie opravy, zatiaľ nie je známe. Primátor chce rokovať so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH). Otázky, či nakoniec aj zvyšné náklady bude financovať mesto, označil primátor za špekulácie a predbiehanie.

Mesto stále spláca predchádzajúcu rekonštrukciu

Informácie o výsledkoch kontroly sú v záverečnej správe kontrolóra, ktorú predložia na štvrtkové rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva. V roku 2019 sa na tomto štadióne budú hrať zápasy Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji a primátora Bratislavy Iva Nesrovnala informovali o tom, že by štadión potreboval obnovu za päť miliónov eur, aby spĺňal požiadavky federácie na organizáciu športového podujatia. Kontrolu chcelo mesto urobiť, aby malo kompletnú správu o stave štadióna.

Správcom Zimného štadióna Ondreja Nepelu je mestská organizácia Správa telovýchovných a rekreačných zariadení a s požiadavkou na úpravy štadióna sa na ňu obrátil Slovenský zväz ľadového hokeja. Požadovaná čiastka päť miliónov eur mala byť použitá na nový chladiaci systém, vzduchotechniku, vetranie i kúpu ďalšieho snežného pluhu. Opraviť treba aj mantinely, informačný systém a sedačky. Mesto však stále spláca predchádzajúcu rekonštrukciu štadióna.

Štadióny majú spĺňať požiadavky IIHF

Slovenský zväz ľadového hokeja koncom roka pre agentúru SITA poznamenal, že zaslal mestu zoznam technických požiadaviek, ktorých rozsah stanovila Medzinárodná hokejová federácia IIHF. Požiadavky neboli podľa hovorcu SZĽH Petra Jánošíka zo strany SZĽH ani zo strany IIHF nacenené. „SZĽH si musí pre potreby Majstrovstiev sveta v hokeji zimné štadióny prenajať a tie by mali spĺňať požiadavky IIHF. Všetko ostatné je v kompetencii mesta,“ pripomína hovorca. “Momentálne sú rokovania, stretávame sa aj so zástupcami magistrátu a veríme, že skoro dospejeme k finálnej dohode o podmienkach prenájmu zimného štadióna. V poslednej fáze ju bude musieť schváliť mestské zastupiteľstvo," uvádza SZĽH vo svojom dnešnom stanovisku.

Štadión v bratislavskom Novom Meste zrekonštruovali a skolaudovali v roku 2011, mesto spláca sumu vyše 70-miliónov eur. S kompletnou prestavbou štadióna pre hokejový svetový šampionát v roku 2011 začalo mesto Bratislava 23. apríla 2009. Práce na stavbe zimného štadióna boli ukončené koncom novembra 2010, tréningové haly a podzemné parkovisko boli hotové 28. februára 2011. Do roku 2008 bola kapacita štadióna 8 350 divákov na sedenie vrátane Sky boxov, Sky Lounge, po prestavbe je kapacita haly 10 000 miest.

