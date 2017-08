Brannobezpečnostný výbor sa bude zaoberať bitkou pri vypočúvaní Čecha na policajnej stanici v Senci

BRATISLAVA 3. augusta (WebNoviny.sk) - Prípadom vypočúvania Čecha Blažeja Svobodu na policajnej stanici v Senci sa bude koncom augusta zaoberať branno-bezpečnostný výbor Národnej rady SR.

Agentúru SITA o tom informuje strana SaS. Svoboda z výsluchu podľa vyjadrenia, ktoré dal Denníku N, odišiel s modrinami a prederavenými ušnými bubienkami. Na políciu prišiel dobrovoľne vypovedať vo štrtok 27. júla o pol ôsmej večer a odišiel po siedmich hodinách s nefunkčným telefónom a vystrašený.

Predvolajú si Gašpara a Kaliňáka

Svoboda uviedol, že sa vyšetrovateľovi nepáčila jeho výpoveď v prípade jeho kamarátky, ktorá odišla s tromi deťmi od manžela a bolo po nich vyhlásené pátranie.

„Predvoláme si policajného prezidenta Tibora Gašpara i ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby nám podali správu,“ povedal člen výboru a podpredseda SaS Ľubomír Galko.

Doplnil, že najlepšie by bolo, keby na výbor už prišiel iný policajný prezident a iný minister vnútra. „Slovenský policajný zbor, žiaľ, nie je výkvetom cností a nachádzajú sa v ňom aj ľudia so sklonmi k násiliu a brutalite. Takže stačí vhodná atmosféra a konanie policajtov začnú ovládať nízke pudy, hoci je v rozpore so zákonom, v rozpore s ich poslaním pomáhať a chrániť,“ povedal Galko.

Zlá atmosféra v policajnom zbore

Za zlú atmosféru v policajnom zbore sú podľa liberála zodpovední minister vnútra Kaliňák, jemu podriadený policajný prezident Gašpar a v konečnom dôsledku premiér Robert Fico, ktorý tento skompromitovaný tandem drží vo funkciách.

„Aký príklad dostávajú policajti od Kaliňáka, Gašpara a Fica? Ak im budú slepo slúžiť, môžu fackať svedkov, až im popraskajú ušné bubienky, môžu kopať s pasiou do dievčiny, môžu bezhlavo tasiť zbraň a zabíjať nevinných. Policajná arogancia je dôsledkom arogancie moci,“ uviedol Galko, podľa ktorého je najhoršie, že opakujúca sa policajná brutalita a šikana sa zrejme deje v oveľa väčšom rozsahu, než sa o nej dozvedáme zo svedectiev.

„Policajti si rovnako ako Kaliňák či Fico užívajú beztrestnosť a prípady, keď sú prichytení pri porušovaní zákona a potrestaní za to, sú výnimkou. Násilníkom v policajnom zbore to zvyšuje guráž,“ dodal.

Čech odmietal hovoriť

Podpredseda SaS je presvedčený, že Slovensko sa mierou demoralizácie orgánov činných v trestnom konaní pretvára na policajný štát, ktorý neslúži občanom, ale vyvolenej skupine bezcharakterných a chamtivých ľudí pri moci.

„Pre nastolenie spravodlivosti na Slovensku je absolútne nevyhnutné týchto ľudí čo najskôr odstaviť od kormidla. Nebude pokoja na Slovensku, kým ministrom vnútra bude Kaliňák. Vyzývam všetkých čestných policajtov, aby nestratili ľudskú tvár a bojovali s čiernymi ovcami v policajnom zbore,“ uzavrel Galko.

Problém počas výsluchu nastal, keď 39-ročný Čech odmietal hovoriť o súkromnom živote ľudí v spoločenstve veriacich, ktoré on aj jeho kamarátka navštevovali. Vtedy vyšetrovateľ podľa slov Svobodu začal nielen verbálne, ale aj fyzicky útočiť. Neobišlo sa to bez kopancov a úderov palicou. Z polície skončil Svoboda v nemocnici na Kramároch a bol deväť dní na PN.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.