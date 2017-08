Brankár Mazanec sa v Slovane uviedol víťazstvom, prvý duel v novom klube si užil

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) - Český hokejový brankár Marek Mazanec v závere predchádzajúceho týždňa podpísal zmluvu so Slovanom Bratislava a už má za sebou aj prvý zápas v novom tíme.

Dvadsaťšesťročný gólman, ktorý ostatné štyri sezóny strávil v zámorí v klube Nashville Predators, sa v utorok podieľal na triumfe "belasých" .



"Hra ešte nebola veľmi podľa našich predstáv, máme toho dosť na dolaďovanie. Prvý duel som si užil, smerovalo na mňa celkom dosť striel. Vôbec som sa nenudil, v bránke som sa bavil," povedal rodák z Písku. Pochválil ho aj kouč Miloš Říha: "Situácie riešil suverénne, klobúk dolu. Má šancu stať sa miláčikom bratislavského publika."

Jeho príchod do Bratislavy prišiel trochu nečakane. "Bolo to trochu narýchlo. Pre rodinu je však Bratislava super miesto, máme to blízko domov. S priateľkou máme malú dcérku, budeme teraz neďaleko od všetkých. Zázemie je výborné a teším sa na sezónu. Rozhodnutie, či opustiť zámorie a vrátiť sa do Európy, bolo veľmi komplikované. Musel by som o tom hovoriť obšírnejšie. Vôbec som pri prestupe neriešil, že ide o olympijskú sezónu. Teraz však mám motiváciu navyše. Na rozmyslenie som si zobral 24 hodín," priblížil viac o svojom prestupe do Slovana. O Mazanca sa údajne zaujímali aj ďalšie kluby KHL.

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.