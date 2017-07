Brankár Lašák momentálne chodí na ľad iba do chladničky, keď si večer nalieva štamperlík

BRATISLAVA 16. júla (WebNoviny.sk) - Má zlato, striebro aj bronz z majstrovstiev sveta, dva české tituly a zachytal si aj v zámorskej NHL. Brankár Ján Lašák si po dlhej dobe užíva letné prázdniny, keď po skončení uplynulej sezóny podstúpil operáciu kolena.

"Jazdím motorkou na výlety, pôjdem si aj zahrať golf. Po dlhých rokoch sú to moje prvé prázdniny. Neskutočne si to užívam. Na ľad chodím akurát do chladničky, keď si večer nalievam štamperlík," prezradil s úsmevom Lašák pre hokej.cz a vážnejším tónom doplnil: "Celé to potrebuje asi štyri mesiace. A v októbri sa uvidí."

Rád sa zapojí do obrody slovenského hokeja

Skúsený gólman už vie aj to, čo by robil v prípade, ak sa pre zdravotné problémy už nebude môcť vrátiť na súťažný ľad.



"Rád by som sa zapojil do obrody slovenského hokeja. Trochu sa do toho obuli a ja som bol jeden z iniciátorov. Ak by som nehral hokej, rozhodne by som sa aj z tohto dôvodu mal do procesu reformy zapojiť. V Česku síce nie je situácia najlepšia, no na Slovensku je to ešte horšie. Zaspali sme, pätnásť rokov sa nič nerobilo a infraštruktúra je zlá. Deti odchádzajú do Česka za lepšími podmienkami a to musíme zmeniť," hlási Lašák.

Recept na dosiahnutie čiastkových zmien

"Všetko sa začína v regionálnom športe, ktorý financujú regionálni sponzori. Bez veľkých a silných firiem nemôžu byť peniaze v športe. A u nás sa bohužiaľ politicky hospodári tak, ako sa hospodári. Keď som prišiel do Česka, slovenčinu som skoro nepočul. Dnes stretávam Slovákov vo všetkých možných profesiách. Je vidieť, že pre nich domáce podmienky nie sú ideálne. Keď sa im potom v Česku narodí dieťa, cíti sa viac Čechom, čo platí aj o mojom synovi, ktorý má dva pasy," pokračoval zvolenský rodák.

Ján Lašák pre hokej.cz prezradil aj možný recept na dosiahnutie aspoň čiastkových zmien. "Chuť k tomu rozhodne máme. Navyše, v prípade iniciátorov ide o komunitu bývalých hráčov z NHL, ktorí v tom nehľadajú spôsob, ako si zarobiť. Je to akoby osobná misia. Ak je niekto závislý na plate, ťažko povie svojmu šéfovi nie. To by mohla byť naša výhoda. Verím, že slovenský hokej sa podarí aspoň trochu pozdvihnúť. Horšie sa aj tak už robiť asi nedá," doplnil.

