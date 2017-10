Brankár Hudáček chcel seknúť s HudaShow, v Čerepovci sa už udomácnil

BRATISLAVA 4. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Július Hudáček v utorok večer nemal veľa dôvodov na radosť. Jeho tímu Severstaľ Čerepovec totiž prehral na ľade Slovana Bratislava 4:5 po samostatných nájazdoch a domov si odnáša iba bod, aj keď v súboji viedol 1:0 či 3:2.





"Tento zápas som si veľmi neužil. Snažil som sa vôbec nemyslieť na to, že hráme na Slovane. Nejako som sa do zápasu nevedel dostať, z mojej strany to nebolo stopercentné. Škoda, pretože úvod sme mali dobrý a dali ame rýchly gól. Spravili sme však nepochopiteľné veci.

Povedali sme si, že sa chceme vyvarovať útočných faulov, no spravili sme štyri. K tomu treba prirátať vyhodenie puku či zlé striedanie. Všetky presilovky sme Slovanu darovali a to ovplyvnilo celý duel," myslí si 29-ročný gólman.

Diváci ho privítali potleskom

Hudáčka najviac škrel prvý inkasovaný gól: "Bolo to síce v presilovke o dvoch hráčov, ale puk sa mi odrazil od ramena a Tomáš Hrnka to tam dorazil. Druhý bol tečovaný, tretí som vôbec nevidel a štvrtý bol od korčule, takže tam nebolo čo robiť," povedal.

V samostatných nájazdoch padol len jeden gól, z deviatich exekútorov sa presadil iba "belasý" Tomáš Hrnka. "Poznám jeho fintu na nájazdy. Čakal som do posledného momentu, ale prekvapil ma strelou. Myslel som si, že pôjde na bekhend, ale dal mi to medzi nohy. Urobil to šikovne," prezradil J. Hudáček.

V minulosti síce nikdy nehral za Slovan a v extralige pôsobil v tíme veľkého konkurenta HC Košice, napriek tomu ho v úvode diváci na tribúnach privítali na Slovensku potleskom. "Som rád, že to tak bolo. Vítajú tak všetkých chlapcov. Už Maťo Štajnoch mi vravel, že ho vytlieskali. V KHL nás nie je veľa Slovákov, zápas v Bratislave je pre nás špecifický. Paradoxne som bol doma a manželka s dcérkou zostali v Čerepovci," poznamenal odchovanec hokeja v Spišskej Novej Vsi.

Pre spoluhráčov vypísal odmenu

Keďže sa po dlhšom čase predstavil v súťažnom zápase na Slovensku, svojich spoluhráčov sa snažil špeciálne motivovať, aby uspeli.

"Chlapcom som vypísal odmenu v prípade víťazstva, ale nepomohlo to. Veril som, že v presilovke v predĺžení dáme gól. V predchádzajúcich dueloch nám početné výhody vychádzali, ale dnes nám to nešlo. V Bratislave sme spravili dosť chýb, ale predchádzajúce sme hrali disciplinovane. Výsledky sú v poriadku, chceme sa držať blízko postupu do play-off. Také body, aké sme stratili v Bratislave, nám môžu chýbať," myslí si.

V hľadisku mal Július Hudáček mnoho známych. "Pre 25 ľudí som zháňal lístky. Na tribúnach som však zazrel aj ďalších. Ak by bola Spišská Nová Ves trochu bližšie, možno by sme zaplnili celú halu," zavtipkoval si. Domáca aréna totiž nebolo vypredaná, voľných bolo takmer 4-tisíc miest.

Ako sa v Čerepovci etabloval? "Všetko, čo športovec potrebuje, tak v meste je. Pekný zimný štadión, kvalitné zázemie, niekoľko dobrých reštaurácií a veľký obchodný dom, kde sa dá na jednom mieste všetko nakúpiť. Nechýbajú detské ihriská pre dcérku, takže sa nesťažujem. Čerepovec je také robotnícke panelákové mesto, ale aj tam sa už rozbieha modernizácia. Zmenu vôbec neľutujem. Potreboval som novú motiváciu a zatiaľ sa v Čerepovci cítim veľmi dobre," pokračoval. Predchádzajúce obdobie absolvoval vo švédskom Örebre.

HudaShow hrozil koniec

Július Hudáček sa stal známy po celom svete svojimi zábavnými vystúpeniami pre fanúšikov od domácich priaznivcov, hrozilo však, že populárne HudaShow skončia.

"Keď som podpísal zmluvu do Ruska, tak som s tým chcel seknúť. Prišlo to však samo. Som veľmi rád, že v takom meste ako Čerepovec môžem takto baviť ľudí," hovorí. Na internete sa totiž objavilo niekoľko videí, ako si získal srdcia fanúšikov v Čerepovci.

Trojnásobný slovenský šampión s Košicami či vicemajster sveta z Helsínk 2012 bol súčasťou tímu SR na šiestich MS, chytal na troch z nich. Nechýbal ani na ostatnom svetovom šampionáte v nemeckom Kolíne nad Rýnom. Pri kormidle národného družstva prišlo k zmene, Zdena Cígera nahradil Kanaďan Craig Ramsay.

Ako to vyzerá s ďalším pôsobením J. Hudáčka v reprezentácii? "Nedávno sa mi ozval Jano Lašák, sme v kontakte a sleduje nás v každom zápase. Máme dosť nahustený program a dohodli sme sa, že v novembri na Nemecký pohár asi neprídem," informoval.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.