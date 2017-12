Brankár Courtois je v Chelsea šťastný, no pohráva sa aj s myšlienkou návratu do Španielska

LONDÝN 12. decembra (WebNoviny.sk) - Brankár úradujúceho anglického futbalového majstra FC Chelsea Thibaut Courtois potvrdil, že sa v ostatnom čase pohráva s myšlienkou na návrat do Španielska.

Dvadsaťpäťročný Belgičan v minulosti tri sezóny hosťoval v Atléticu Madrid (2011-2014). V drese "rojiblancos" získal štyri trofeje a predstavil sa vo finále LM v roku 2014. Courtois, ktorý sa s "The Blues" stále nedohodol na predĺžení spolupráce, vyhlásil, že do Španielska chce ísť najmä kvôli rodine.





"Milujem svoje deti na smrť. Keď im veľmi chýbate, niekedy sa sám seba pýtate: ´Nemal by som v nasledujúcich rokoch hrať radšej v Španielsku?´ Preto by som chcel mať dostatok času na rozhodnutie, čo sa týka predĺženia mojej zmluvy v Londýne. V médiách sa vždy hovorí iba o peniazoch. Nepopieram, že to zohráva svoju úlohu, ale všetko musí byť na správnom mieste. Ak podpíšem s Chelsea nový kontrakt, budem ním chcieť povedať: ´Pozrite, zaväzujem sa vám na niekoľko x-rokov´," povedal Courtois v interview pre televíznu stanicu ESPN.

Odchovanca Racingu Genk v ostatných mesiacoch médiá spájali s možným presunom do Realu Madrid. Napriek tomu zdôraznil, že na Stamford Bridge je šťastný. "Teším sa, že môžem hrať za Chelsea, mám rád Londýn, ale moje súkromné záležitosti sú trochu zložité. Nevidím dôvod, prečo by som nemal podpísať novú dohodu, no chcem zvážiť všetky možnosti - futbalové aj rodinné. Do konca sezóny by som chcel mať v týchto veciach jasno," doplnil účastník MS 2014 aj ME 2016.

