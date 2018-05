Brankár Bayernu Ulreich sa ospravedlnil tímu a fanúšikom za stratu miestenky do finále v Kyjeve

MNÍCHOV 2. mája (WebNoviny.sk) - Brankár Bayernu Mníchov Sven Ulreich v utorkovom odvetnom zápase semifinále Ligy majstrov proti Realu Madrid "daroval" domácim futbalistom druhý gól, keď nezachytil loptu a francúzsky útočník Karim Benzema poľahky skóroval do prázdnej bránky.

Nezareagoval

"Biely balet" sa vďaka tomu dostal v úvode druhého polčasu do vedenia 2:1 a napokon vybojoval postupovú remízu 2:2, ktorá ho posunula do finále najkvalitnejšej európskej klubovej súťaže.



Nemecký gólman dostáva momentálne priestor v bránke Bayernu Mníchov, pretože Manuel Neuer je dlhodobo zranený. Dvadsaťdeväťročný Ulreich nezareagoval na malú domov od Corentina Tolissa, lopta mu prešla cez ruky a Benzema nemal problém trafiť odkrytú sieť.

Nechápe, čo sa stalo

"Nedokážem slovami opísať, aký som sklamaný z toho, že sme vypadli z Ligy majstrov. Veľmi sme chceli dosiahnuť postup do finále a dali sme do toho maximum. Potom som však, nanešťastie, urobil chybu," napísal Sven Ulreich na svojom instagramovom konte. "Neviem to vysvetliť. Ospravedlňujem sa tímu aj fanúšikom," dodal.

Mníchovčania potrebovali na postup do finále Ligy majstrov v Madride zvíťaziť, pretože v prvom zápase medzi štvoricou najlepších tímov doma prehrali 1:2. V španielskej metropole dosiahli iba remízu 2:2, takže v konečnom dôsledku im chýbal na miestenku do kyjevského finále jediný gól.

