Borussia v šlágri Ligy majstrov hostí Real Madrid, Hamšíkov Neapol chce zabodovať proti Feyenoordu

BRATISLAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) - Utorňajší program druhého hracieho dňa skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 prinesie viacero zaujímavých konfrontácií. Najväčšiu pozornosť púta duel obhajcu trofeje Realu Madrid na pôde nemeckej Borussie Dortmund v rámci H-skupiny.

Vestfálskemu mužstvu sa vydarila generálka na najbližšie vystúpenie v LM, keď . Podľa záložníka Maria Götzeho to pre BVB môže znamenať veľkú vzpruhu.

"Určite áno. Zápas, aký sme odohrali, som si nevedel ani predstaviť. Proti skutočne silnému tímu sme ukázali veľké odhodlanie. Vieme, že v dueli s Realom Madrid nás čaká obrovská úloha. Hráme však doma a pred našimi fanúšikmi sme proti tomuto súperovi vždy podali veľmi dobrý výkon. Uvedomujeme si dôležitosť tohto zápasu. Istotne to bude zaujímavé meranie síl," vyhlásil strelec víťazného gólu vo finále MS 2014 v Brazílii na webe bundesliga.com.

Borussia privíta Real Madrid

Borussia a Real sú v LM dobrí známi. Na scéne kontinentálneho pohára číslo jeden sa v ostatných piatich sezónach stretli dovedna 8-krát. V uplynulom ročníku sa vo vzájomných dueloch týchto tímov zrodili dve remízy 2:2.





Real Madrid v Dortmunde ešte nikdy nezvíťazil (zaznamenal tri remízy a tri prehry, pozn.). "Biely balet" v sobotu triumfoval v La Lige na ihrisku Deportiva Alavés (2:1). Madridský tréner Zinedine Zidane je presvedčený, že jeho mužstvo sa po niekoľkých výsledkovo nevydarených dueloch postupne dostane k hre, na ktorú sú všetci zvyknutí.

"Som si istý, že nabudúce budeme hrať oveľa lepšie. Ak si budeme naďalej vytvárať gólové šance, je to kľúč k úspechu. Samozrejme, trochu som sklamaný, že sme z toľkých príležitostí strelili iba dva góly, ale hlavné je víťazstvo," vyhlásil 45-ročný Francúz podľa oficiálnej stránky "Los Blancos".

Neapolu vstup do Ligy majstrov nevyšiel

Taliansky tím SSC Neapol si zatiaľ v domácej ligovej súťaži počína nadmieru dobre. Vyhral všetkých šesť duelov a slušnú formu zo Serie A chce preniesť aj do zápasu LM proti Feyenoordu Rotterdam.

Ak chcú "partenopei" pomýšľať na postup z F-skupiny, musia holandského súpera zdolať. Mužstvu spod Vezuvu nevyšiel vstup do skupinovej fázy, keď na Ukrajine .

"Tešíme sa zo skvelého štartu do ligovej súťaže. Sme však ešte na začiatku sezóny, musíme ísť od zápasu k zápasu. Už najbližšie nás čaká veľmi ťažký duel, zápas Ligy majstrov proti Feyenoordu. Potrebujeme naplno zabrať a získať tri body," skonštatoval prostredníctvom svojho oficiálneho webu slovenský kapitán SSC Marek Hamšík.

Duel na štadióne San Paolo sa uskutoční bez prítomnosti fanúšikov z Holandska. "Dostali sme kópiu dokumentu vydaného neapolskou prefektúrou, v ktorom je uvedené, že na zápase v utorok 26. septembra nebudú vítaní žiadni holandskí priaznivci. Taliansky klub má zakázaný predaj vstupeniek fanúšikom z našej krajiny. Mužstvo bude sprevádzať akurát malá skupina funkcionárov," uvádza sa vo vyhlásení Feyenoordu.

Neapolskí úradníci vydali spomenuté rozhodnutie z obáv pred stretmi fanúšikovských skupín. Mnohí Taliani majú stále v živej pamäti vyčíňanie rotterdamských "ultras" spred dvoch rokov, keď pred duelom Európskej ligy na ihrisku AS Rím došlo vo "večnom meste" k poškodeniu 500-ročnej fontány Barcaccia. Škodu na pamiatke vtedy vyčíslili na jeden milión eur.

Feyenoord v holandskej Eredivisie v sobotu šokujúco podľahol tímu NAC Breda (0:2). Švédsky krídelník Sam Larsson si myslí, že mužstvo zo štadióna De Kuip by malo neúspech čo najskôr hodiť za hlavu a pripravovať sa na duel v Neapole. "Mali sme veľké držanie lopty, ale žiadne šance. Už nemá zmysel sa priveľmi zaoberať duelom s Bredou. Musíme sa sústrediť na ďalší zápas, ktorý nás v utorok čaká," vyhlásil pre portál nu.nl 24-ročný odchovanec IFK Göteborg.

"Baníci" sa predstavia v Manchestri

V "efku" sa v utorok stretnú aj dve mužstvá, ktoré v úvodnom hracom kole získali tri body - anglický Manchester City vyzve na domácom trávniku Šachtar Doneck. Tímy sa v európskych pohároch doteraz nikdy nestretli. "Citizens" však v minulosti čelili inému ukrajinskému klubu - Dynamu Kyjev. V sezóne 2010/2011 naň nestačili v osemfinále Európskej ligy (0:2 vonku, 1:0 doma), v ročníku 2015/2016 ho vyradili v rovnakej fáze LM (3:1 vonku, 0:0 doma).

"Ak sa nám podarí zvíťaziť, môže to byť obrovský krok smerom k osemfinále. Šachtar veľmi dobre poznám z čias, keď som pôsobil v Barcelone a Bayerne Mníchov. Čelil som mu už mnohokrát. Klub z Donecka vždy vedel kúpiť úžasných futbalistov. Aj teraz má vo svojom strede štyroch alebo piatich Brazílčanov. Bude to zložité a musíme byť opatrní, veď Šachtar dokázal zdolať jeden z najlepších tímov na svete - Neapol. V utorok budeme veľmi potrebovať našich fanúšikov. Dúfajme, že prídu v hojnom počte, aby nám pomohli. V Lige majstrov totiž stačí spraviť jeden krok vzad a ocitnete sa v problémoch," vyhlásil kouč ManCity Pep Guardiola.

"Baníkom" z Donecka doteraz v Anglicku "nekvitli ruže" skoro vôbec - prehrali tam päť zo šiestich súťažných duelov. Na City of Manchester Stadium navyše nebudú môcť počítať sú skúseným chorvátskym obrancom Darijom Srnom.

Tridsaťpäťročnému pravému bekovi po zápase s talianskym SSC Neapol (2:1) zistili v tele prítomnosť zakázaných substancií. "Pripravujeme sa na zápas v Manchestri, no škoda, že bez nášho kapitána Darija Srnu, ktorý nám momentálne nemôže pomôcť. Všetci sme z toho znepokojení a podporujeme ho," povedal pre klubový web brankár Šachtaru Andrij Piatov.

"Chcel by som uviesť, že som nikdy vedome ani úmyselne neužil žiadnu zakázanú látku, aby som nespravodlivo získal akúkoľvek konkurenčnú výhodu. Zisťujem možný pôvod tejto látky a spolupracujem s príslušnými orgánmi. Aby som sa mohol plne sústrediť na očistenie svojho mena a neprimerane nerozptyľoval mojich spoluhráčov, rozhodol som sa, že sa zdržím hrania, kým sa táto situácia nevyrieši. V tejto chvíli mi ide len o to, aby som dokázal očistiť moju povesť," cituje anglický web The Sun slová Darija Srnu.

