Boonen nefavorizuje Sagana, majstrom sveta bude podľa neho Wellens

BERGEN 22. septembra (WebNoviny.sk) - Zo silnej zostavy Belgicka pre preteky s hromadným štartom mužov na svetovom šampionáte cestných cyklistov v Bergene vyčnievajú Greg van Avermaet a Philippe Gilbert, ale podľa ich nemenej úspešného krajana Toma Boonena (36), ktorý v tomto roku ukončil kariéru, je favoritom niekto iný.

"Je ním Tim Wellens. Van Avermaet aj Gilbert vyhrali po jednom monumente v tejto sezóne, ale Wellens nedávno ovládol preteky Grand Prix de Wallonie tak suverénne, že v závere predviedol 15 km dlhé sólo. Pripomenul tým Merckxa. Myslím si, že má skvelú formu," uviedol Tom Boonen, ktorý v apríli po pretekoch Paríž-Roubaic ukončil kariéru.

Wellens si verí

Wellens ovládol preteky Grand Prix de Wallonie s náskokom 1:22 min pred Francúzom Tonym Gallopinom, ale v tomto roku vyhral aj etapu na podujatí WorldTour BinckBank Tour a v celkovom poradí tam skončil druhý.





Zo silnej zostavy Belgicka okrem úradujúceho olympijského víťaza Van Avermaeta, Gilberta a Wellensa figurujú aj domáci šampión Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot, Jens Keukeleire, Dylan Teuns a Julien Vermote.

"Ak sa pýtate, či mám šancu stať sa majstrom sveta, moja odpoveď znie - áno. Samozrejme, úspechy Van Avermaeta a Gilberta sú oveľa väčšie ako moje, ale ak sa mi podarí nástup a favoriti zaváhajú, potom je všetko možné," nechal sa počuť Wellens na webe CyclingNews.

Boj od začiatku do konca

Vyše 267 km s okruhom s dĺžkou 19,1 km, ktorý bude obsahovať až tri stúpania a cyklisti ho absolvujú jedenásťkrát, môže vyhovovať viacerým belgickým klasikárom.

Majster sveta z roku 2005 a vlani v Dauhe bronzový Boonen povedal aj toto: "Ak Belgičan nebude mať šancu stať sa majstrom sveta, tak potom nikto. Máme silný tím s hĺbkou skúseností z veľkých pretekov. Samozrejme, majstrovstvá sveta sú vždy lotéria. Iba tí najsilnejší z nás sa v závere dostanú dopredu a pobijú sa o víťazstvo," doplnil Boonen.

K taktike v takých významných a zároveň profilovo aj dĺžkou náročných pretekoch dodal: "Bude to boj od začiatku do konca. Je nám jasné, že ostatné tímy si budú dávať pozor na Belgičanov, lebo vedia, že dvaja-traja naši jazdci sa môžu dostať až do súboja o medaily. Nedovolia nám odísť do úniku. Výsledkom toho môže byť vyčkávacia taktika do samého konca a obetovanie dvoch pretekárov, aby kontrolovali situáciu vpredu."

Preteky mužskej kategórie elite sa v nedeľu začnú o 10.05 h, vyvrcholiť by mali približne o 16.45 h. V hre bude aj poltucet Slovákov na čele s obhajcom titulu Petrom Saganom, ktorému budú pomáhať brat Juraj Sagan, Michael Kolář, Erik Baška, Patrik Tybor a Marek Čanecký.

