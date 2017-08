Bolt chce v Londýne získať rozlúčkové štvrté zlato, lídrom slovenského tímu kladivár Lomnický

LONDÝN 4. augusta (WebNoviny.sk) - Predbežne dvetisíc športovcov z 205 krajín vrátane Slovenska bude od piatka 4. do nedele 13. augusta súperiť v Londýne o tituly atletických svetových šampiónov v 48 disciplínach. Doterajšie maximálne počty boli 1895 atlétov na MS 2009 v Berlíne a 205 krajín na predošlých MS 2015 v Pekingu.

Prvý raz v histórii sa bude o cenné kovy bojovať až v 48 disciplínach, keďže na poslednú chvíľu pribudla do programu chôdza žien na 50 km, v ktorej sa predstaví 7 pretekárok na čele so svetovou rekordérkou Ines Henriquesovou z Portugalska.



Jamajčan chce získať štvrté zlato

Udalosťou šampionátu bude rozlúčka šprintérskej legendy Usaina Bolta s kariérou. V Londýne pobeží stovku a štafetu na 4 x 100 m. Finále najkratšieho šprintu je v sobotu 5. augusta o 22.45 h SELČ a Jamajčan by v ňom chcel po triumfoch v Berlíne 2009, Moskve 2013 a Pekingu 2015 (v Dägu 2011 ulial vo finále štart) získať štvrté zlato. „Blesk“ má v zbierke 11 majstrovských titulov.

Bolt bežal v tomto roku len tri stovky, no posledná 21. júla na Diamantovej lige v Monte Carle naznačila, že sa dostáva do formy - zvíťazil vo svojom sezónnom maxime 9,95 sekundy.

“Mám dôvod nemyslieť si, že som hlavný favorit, ale potešilo by ma, keby sa v médiách objavili po stovke titulky ako Nezdolateľný či Nezastaviteľný Bolt. Som pripravený zabojovať o víťazstvo,“ vyhlásil Usain Bolt na predšampionátovej tlačovej konferencii.





De Grasse predčasne ukončil sezónu

Deň pred otvorením londýnskeho šampionátu mu cestu k ďalšiemu triumfu uľahčil bronzový z olympiády v Riu Andre de Grasse, ktorý pre zranenie stehenného svalu odriekol štart a predčasne ukončil sezónu. Práve 22-ročný Kanaďan, ktorý v júni zabehol 100 m s nedovolenou podporou vetra za 9,69 sekundy, mal byť Jamajčanov najväčší súper.

Vo svetových tabuľkách roka je Bolt siedmy, spomedzi účastníkov londýnskeho šampionátu má piaty najlepší výkon. Rýchlejší v sezóne boli Američania Coleman (9,82) s Belcherom (9,93), Jamajčan Blake (9,90) a Simbine z JAR (9,92). Svetový rekordér a 8-násobný olympijský víťaz však neraz dokázal, že na vrchol roka sa vie zodpovedne pripraviť. "Verím si,“ tvrdil Bolt sebavedome na tlačovke.

Okrem cennej trofeje aj financie

Svetová atletická špička bude bojovať o prémie v celkovej výške 7,344 milióna dolárov. V individuálnych disciplínach získa prvá osmička postupne 60 000, 30 000, 20 000, 15 000, 10 000, 6000, 5000 a 4000 dolárov, v štafetách si ich členovia budú deliť 80 000, 40 000, 20 000, 16 000, 12 000, 8000, 6000 a 4000 dolárov.

Za svetový rekord na MS je špeciálny bonus 100 000 dolárov. V Pekingu 2015 sa zrodil jeden zásluhou Ashtona Eatona v desaťboji (9045 bodov). Zatiaľ najviac "sveťákov“ padlo na MS v roku 1993 v Stuttgarte - päť.



Z individuálnych obhajcov titulov z Pekingu 2015 chýbajú víťazi v 13 disciplínach - 7 mužských (Bolt/200 m, Rudisha/800 m, G. Ghebreselassie/maratón, N. Bett/400 m prek., Rutherford/diaľka, Tóth/50 km chôdza, A. Eaton/desaťboj) a 6 ženských (Fraserová-Pryceová/100 m, Arzamasovová/800 m, V. Cheruiyotová/ 10 000 m, Schwanitzová/guľa, Liou Chung/20 km chôdza, Ennisová-Hillová/sedemboj).

Zo 44 lídrov svetových tabuliek 2017 v individuálnych disciplínach absentujú kenskí maratónci Wilson Kipsang a Mary Keitanyová, ruskí chodci Dementij Čeparev (50 km) a Jelena Lašmanovová (20 km) a aj etiópska vytrvalkyňa Gelete Burková na 10 000 m.

V Pekingu na MS 2015 bola najúspešnejšou krajinou Keňa (7 - 6 - 3) pred Jamajkou (7 - 2 - 3) a USA (6 - 6 - 6), Slovensko skončilo vďaka zlatu Mateja Tótha v chôdzi na 50 km pätnáste.

Svoju premiéru zažijú Volko a Lomnická

Slovensko poslalo do Londýna iba 5 atlétov, čo je najmenšia výprava na MS v ére samostatnosti. Jej lídrom je kladivár Marcel Lomnický, ktorý na predošlých dvoch MS skončil zakaždým vo finále ôsmy. Premiéru budú mať šprintérsky rekordér Ján Volko a kladivárka Nikola Lomnická, okrem nich štartujú ešte chodci Dušan Majdán (50 km) a Mária Czaková (20 km).

"Najväčšie nádeje vkladáme do Marcela Lomnického. Už bol dvakrát ôsmy, vlani na olympiáde v Riu dokonca piaty. Práve on by mal byť ten, kto naplní náš cieľ a získame jedno umiestenie v prvej osmičke,“ povedal na margo cieľov slovenskej výpravy šéftréner SAZ Martin Pupiš.

Slovensko získalo na MS v ére samostatnosti od roku 1993 zatiaľ zlato vďaka Matejovi Tóthovi v chôdzi na 50 km v Pekingu 2015 a tri bronzy, o ktoré sa postarali prekážkar na 110 m Igor Kováč v Aténach 1997, kladivári Libor Charfreitag v Osake 2007 a Martina Hrašnová v Berlíne 2009.

Umiestení do 8. miesta bolo celkovo trinásť, okrem spomenutej štvorice medailistov sa na bodované priečky dostali ešte chodec Igor Kollár, kladivár Marcel Lomnický a trojskokanka Dana Velďáková.

Ján Volko (BK HNTN Bratislava), 100 metrov a 200 metrov

Marcel Lomnický (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), hod kladivom

Dušan Majdán (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), 50 km chôdza

Nikola Lomnická (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), hod kladivom

Mária Czaková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), 20 km chôdza

Martin Pupiš, Naďa Bendová, Matej Spišiak, András Haklits, MUDr. Pavol Hajmássy, Jana Závacká, Tomáš Cíferský.

Stuttgart 1993: 12 (9 mužov a 3 ženy)

Göteborg 1995: 11 (10 a 1)

Atény 1997: 9 (8 a 1)

Sevilla 1999: 8 (8 a 0)

Edmonton 2001: 7 (6 a 1)

Paríž 2003: 7 (5 a 2)

Helsinki 2005: 11 (8 a 3)

Osaka 2007: 18 (11 a 7)

Berlín 2009: 12 (6 a 6)

Dägu 2011: 8 (5 a 3)

Moskva 2013: 11 (6 a 5)

Peking 2015: 16 (8 a 8)

Londýn 2017: 5 (3 a 2)

