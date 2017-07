Bolo to premárnených 20 minút, tvrdí Trumpov syn o stretnutí s ruskou právničkou

Podľa Donalda Trumpa mladšieho nebolo jeho otcovi čo povedať a on by na to sám zabudol, ak by sa tomu nevenovali médiá.

WASHINGTON 12. júla (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump nevedel o stretnutí svojho najstaršieho syna s ruskou právničkou Nataliou Veseľnickou, ktorá mu údajne ponúkla kompromitujúce materiály na niekdajšiu prezidentskú protikandidátku Hillary Clintonovú.



Donald Trump mladší sa tak vyjadril počas rozhovoru so Seanom Hannitym v televízii Fox News, ktorému povedal, že otcovi v tejto súvislosti nemal čo povedať. "Nič to nebolo. Nebolo čo povedať. Ani by som si na to nespomenul, keby ste nezačali tieto veci prečesávať. Bolo to doslova premárnených 20 minút," uviedol Trump, ktorý v utorok na svojom twitterovom účte zverejnil kompletnú e-mailovú komunikáciu, ktorá stretnutiu predchádzala.

Bol to len prieskum opozície

Trump mladší sa okrem toho vyjadril, že by veci urobil inak. Svoje konanie však bránil. "Toto bolo pred mániou s Ruskom, predtým než toto začali riešiť v tlači. Pre mňa to bol prieskum opozície. Mali niečo, o čom viete, že by to mohli byť skutočné dôkazy o všetkých príbehoch, ktoré som počúval," povedal a dodal, že stretnutie nikam nesmerovalo a bolo jasné, že nebolo o Hillary Clintonovej.

Trumpov najstarší syn sa s právničkou stretol v júni 2016 v New Yorku, prítomní na stretnutí boli aj prezidentov zať Jared Kushner a vtedajší šéf prezidentskej kampane Paul Manafort. Trump mladší sa zároveň vyjadril, že stretnutie s Veseľnickou bolo len súčasťou jeho formálneho kontaktu s ruskými predstaviteľmi a spolupracovníkmi. Ako počas rozhovoru uviedol, "pravdepodobne sa stretol aj s ďalšími ľuďmi z Ruska," trval však na tom, že sa nepokúsil ovplyvniť voľby a poškodiť Clintonovú.

Pochvala jeho transparentnosti

Prezident Trump na synovo konanie reagoval prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter, kde ho označil za úžasného človeka, ktorý "miluje svoju krajinu". Okrem toho v utorok vydal krátke stanovisko, v ktorom svojho syna opísal ako "vysoko kvalitného človeka" a pochválil "jeho transparentnosť".

Inkriminované e-maily si Trump mladší nepísal priamo s ruskou právničkou, ale s britským hudobným publicistom Robom Goldstoneom. Ako píše britský denník The Guardian, Goldstone je britský hudobný publicista a manažér azerbajdžanského speváka Emina Agalarova, ktorý je synom developera sídliaceho v Moskve a blízkeho Trumpovi.

Motivácia nie je známa

Zvyšné okolnosti a najmä jeho motivácia, zatiaľ nie sú známe. Práve Goldstone bol totiž podľa aktuálnych informácií v centre snáh prepojiť Trumpov volebný tím s ľuďmi z okolia Kremľa. V e-mailoch, ktoré v utorok zverejnil Donald Trump mladší, píše Goldstone o materiáloch na Clintonovú, ktorých odovzdanie do rúk Trumpovcom bude podľa neho "súčasťou podpory pre pána Trumpa zo strany Ruska a jeho vlády".

Natalia Veseľnická v utorok tiež vystúpila v médiách, a to v americkej televízii NBC, a vyhlásila, že ju na stretnutie v Trump Tower zavolali ľudia z volebného štábu Donalda Trumpa. A boli to podľa nej oni, kto žiadal o informácie, ktoré by mohli uškodiť Trumpovej protikandidátke Hillary Clintonovej. Navyše uviedla, že ona ani žiadne informácie o Clintonovej nemala, napriek tomu, že ich ľudia z Trumpovho tímu "veľmi chceli". Právnička okrem toho tvrdí, že s ruskou vládou nemá nič spoločné.

Informácie môžu zamiešať karty

Informácie o stretnutí, ktoré sa konalo tesne po tom, ako Trump získal nomináciu Republikánskej strany do súboja o post prezidenta, priniesol cez víkend ako prvý americký denník The New York Times.

Informácie o stretnutí môžu výrazne zamiešať kartami pri vyšetrovaní údajného ruského zasahovania do americkej predvolebnej kampane, a najmä úlohy tímu okolo vtedajšieho prezidentského kandidáta a súčasného prezidenta Donalda Trumpa pri údajných rokovaniach s Moskvou.



Senátny výbor pre súdnictvo si už od ministerstva zahraničia a ministerstva vnútornej bezpečnosti vyžiadal informácie o Veseľnickej. Demokratická komisia dohliadajúca na činnosť kongresu zase napríklad požaduje od Trumpovho najstaršieho syna, jeho zaťa aj jeho šéfa kampane, aby poskytli dokumenty, ktoré súvisia so stretnutím.





