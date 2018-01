Bolo to pre nás skutočne dôležité víťazstvo, tvrdí tréner Realu Madrid Zidane po zápase vo Valencii

VALENCIA 28. januára (WebNoviny.sk) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v španielskej Primera División 2017/2018 druhýkrát po sebe. "Biely balet" triumfoval v sobotňajšom dueli 21. kola na ihrisku Valencie a spravil významný krok k tomu, aby čoskoro tohto súpera preskočil v tabuľke La Ligy. "Netopiere" sú momentálne na 3. mieste so 40 bodmi. Real je štvrtý (38), má však zápas k dobru.

Dominovali už od úvodu

Madridčania v tzv. "šesťbodovom" zápase dominovali už od úvodu. Do prestávky si utvorili dvojgólový náskok zásluhou Portugalčana Cristiana Ronalda, ktorý premenil oba pokutové kopy. Ako referuje štatistické twitterové konto OptaJose, čoskoro 33-ročný rodák z Madeiry pokoril hranicu 20 súťažných zásahov aj v deviatej sezóne v drese Realu.

Navyše, v kariére premenil už rovných sto jedenástok (93 v kluboch, sedem v reprezentácii, pozn.). V 59. min domáci útok Santi Mina nabehol na rohový kop a presnou hlavičkou znížil. Hostia v koncovke duelu pretavili dve ukážkové akcie na prikrášlenie výsledného skóre, strelecky sa presadili Marcelo a Toni Kroos.





"Som nadšený. Bolo to pre nás skutočne dôležité víťazstvo. Neteším sa ani tak výsledku, ale hlavne z našej predvedenej hry. Najmä v prvom polčase sme mali výborné pasáže, keď sme skvele držali loptu. Bolo vzrušujúce sledovať, ako chlapci na ihrisku hrali. Všetci vieme, aké ťažké je hrať vo Valencii. Bol to kľúčový zápas, ukázali sme v ňom charakter a podali sme skvelý výkon," povedal po stretnutí na štadióne Mestalla tréner Realu Zinedine Zidane.

Silný protivník

"Hrali sme naozaj dobre. Nenechali sme sa zatlačiť, v každom jednom okamihu sme sa snažili hrať a prišli aj naše góly. Zďaleka to nebolo také jednoduché, ako vraví výsledok. Valencia je ťažký súper, zvlášť doma pred svojimi fanúšikmi," poznamenal kostarický gólman hostí Keylor Navas.

"Sme veľmi spokojní s výkonom aj výsledkom proti silnému protivníkovi. Dúfam, že nám to pomôže v zlepšení. Musíme hrať tak ako dnes. Nemyslím si, že naše problémy pramenili v kondičnej pripravenosti, ako tvrdia niektorí. Skôr si myslím, že sme predtým súperom nechávali vzadu dostatok priestoru, za čo sme draho zaplatili," nadviazal chorvátsky stredopoliar Luka Modrič.

Valencii sa proti madridskému veľkoklubu dlhodobo nedarí. V ostatných 17 ligových stretnutí vyhrala nad Realom iba dvakrát, pričom utrpela až deväť prehier. "Myslím si, že výsledok nezodpovedá dianiu na trávniku. Real v prvom polčase predviedol veľmi málo smerom dopredu a strelil dva góly. Polčasový stav 0:2 bol pre nás krutý. Do druhého dejstva sme vstúpili s hrdosťou a presvedčením. Neboli sme dokonca ďaleko od vyrovnania, ale tretí gól v našej sieti definitívne rozhodol. Je to vysoká prehra. Budem sa snažiť, aby na hráčoch nezanechala stopy do ďalších zápasov," skonštatoval podľa klubového webu tréner Valencie Marcelino García Toral.

