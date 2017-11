Bolo by lepšie, keby OĽaNO okrem vlády predstavilo aj tieňového premiéra, myslí si politológ

BRATISLAVA 21. novembra (WebNoviny.sk) - Vytvorenie tieňovej vlády je štandardný postup strany, aby zverejnila svoje programové vyhlásenia a zviditeľnila ľudí, ktorých si možno s týmito témami spájať.

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Grigorij Mesežnikov a dodal, že nápad hnutia Obyčajných ľudí a nezávislých osobností predstaviť trinásť ministrov tieňovej vlády považuje za celkom adekvátny.

„Okrem iného svedčí o tom, že OĽaNO sa posúva k štandardizácii, pretože pôvodne to malo byť iba hnutie obyčajných ľudí bez straníckych štruktúr. Ukazuje sa, že to asi celkom nestačí,“ povedal politológ a vytvorenie tieňovej vlády označil za dôležitý krok smerom k štandardizácii hnutia.

Post premiéra nie je odborná funkcia

Popri tom, ako sa tieňoví ministri budú vyjadrovať k aktuálnym témam vo svojich rezortoch, Mesežnikov očakáva, že budú zodpovední za vypracovanie straníckych programov. „Je to zamerané predovšetkým na komunikáciu s voličmi, aby mali pocit, že strana má niečo, čo môže ponúknuť v prípade, že sa stane súčasťou koalície,“ povedal Mesežnikov.





Na otázku, či je štandardné, že strana nepredstavila aj tieňového predsedu vlády, politológ odvetil, že by bolo lepšie, keby strana tieňového premiéra mala. „Pri strane, ktorá ma desaťpercentné preferencie je to zrejme nejaký taktický ťah,“ uviedol Mesežnikov a pripomenul, že post premiéra nie je odborná funkcia.





Dôvodom je podľa Mesežnikova možno aj to, že líder hnutia OĽaNO Igor Matovič inklinuje skôr k parlamentnej práci, čo však v súčasnosti vyznieva paradoxne, keďže do parlamentu nechodí.

SaS by nemala problém zložiť tieňovú vládu

Podľa Mesežnikova je zároveň reálne, aby s tieňovou vládou prišla aj strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá sa prezentuje ako strana odborníkov.

Politológ tvrdí, že SaS by nemala problém tieňovú vládu zložiť, keďže má veľmi aktívny tím, ktorý vytváral už volebné programy. „Môže ich to nakopnúť, no nie je to ich povinnosť,“ povedal politológ, podľa ktorého nemožno očakávať, že by opozícia začala vytvárať nejaké spoločné štruktúry v podobe tieňových vlád.

„Nespomínam si, že by boli nejaké spoločné tieňové vlády rôznych strán. Bol by som veľmi prekvapený, keby teraz vznikol nejaký spoločný opozičný tieňový kabinet,“ uviedol Mesežnikov a spomenul príklad Slovenskej demokratickej koalície (SDK), ktorá pred voľbami v roku 1998 vytvorila programovú radu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.