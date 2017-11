Bojnická zoologická záhrada má dva nové druhy, vzácnu kenguru a damana

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) - V národnej zoologickej záhrade v Bojniciach pribudli dva nové druhy. Kengura tmavochvostá je na Slovensku chovaná po prvýkrát v histórií.

„Mladý pár sme priviezli zo švajčiarskej Zoo Bazilej. Samec menom Noosa a samica Olary sa narodili minulý rok na jeseň,“ informoval zoológ Michal Sloviak.

Návštevníci ich môžu pozorovať v spoločnom výbehu s kengurami červenými a austrálskymi husami. Sloviak doplnil, že bojnická zoo chce v budúcom roku chov doplniť o ďalšie jedince.

Kengura má čiernu špičku chvosta

V prírode sa kengura tmavochvostá vyskytuje v celej južnej časti Austrálie. Patrí medzi veľké druhy s hmotnosťou 28 až 54 kg.

Od väčšiny ostatných druhov kengúr ju možno ľahko odlíšiť podľa ochlpeného nosa. Jej sfarbenie býva variabilné, prevažne od svetlohnedej až po tmavo čokoládovohnedú. Čelo a niekedy celú tvár má čiernu s kontrastnými svetlými ušami.





Typickým znakom je čierna špička chvosta. Kengury tmavochvosté žijú vo veľkých skupinách prevažne v otvorených trávnatých a krovinatých oblastiach. V 20 európskych zoologických záhradách 81 exemplárov týchto kengúr.

Do Európy ich prvýkrát priviezli už v roku 1859 londýnskou zoologickou spoločnosťou. „A práve v londýnskej zoo je datovaný prvý úspešný odchov mláďat v roku 1868,“ uzavrel Sloviak.

Damany sú najbližšími príbuznými slonov

Ďalším novým druhom je daman stepný, ktorý bojnická zoo takisto chová historicky po prvýkrát.

"Málokto by povedal, že damany sú najbližšími príbuznými slonov. Tento ťažko uveriteľný fakt dokazujú nielen viaceré spoločné znaky na kostre, ale aj molekulárna analýza DNA. Tieto drobné zavalité zvieratá s hmotnosťou do štyroch kg, z diaľky pripomínajúce vykŕmených králikov, patria do veľmi starobylej skupiny cicavcov, ktorá sa vyvinula na africkom kontinente," vysvetlil Sloviak.

Damany umiestnili do pavilónu slonov do presklenej spoločenskej expozície. Párik bojnická zoo získala zo Zoo Antwerpy v Belgicku, majú však nemecký pôvod.

Samec má štyri roky, narodil sa v Tierparku Berlín a trojročná samica sa narodila v Zoo Bernburg. "Chováme ich spoločne s korytnačkami leopardími a pichľavcami skalnými. V letnom období budú mať možnosť využívať vonkajšiu voliéru agapornisov,“ uviedol zoológ Sloviak.

Daman stepný je rozšírený vo východnej Afrike

Damany stepné majú pomerne krátke končatiny so štyrmi prstami na predných a tromi prstami na zadných nohách.

Ich zvláštnosťou sú nechtové kopýtka na nohách, na ktoré našľapujú pri behu. "V čom sa im slony nevyrovnajú, je ich mimoriadne rýchly pohyb. Dokážu veľmi dobre skákať a pohybovať sa v korunách stromov aj po skalách," opísal Sloviak.

Daman stepný je rozšírený predovšetkým vo východnej Afrike, kde obýva krovinaté oblasti, najmä stromové savany obvykle v blízkosti nejakých skalnatých útvarov alebo vyvýšenín. Jeho potravu v prírode tvoria výlučne listy a výhonky akácií. Vytvára skupiny, nezriedka s počtom 20 až 30 jedincov.

Pre všetky damany je charakteristická výrazne dlhá gravidita, ktorá trvá 7 až 8 mesiacov. Damany stepné sú v zoologických záhradách mimoriadne vzácne, v 11 zoo chovajú asi 60 jedincov. Rozšírili sa až po roku 2003, keď ich prvýkrát priviezli z Tanzánie.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.