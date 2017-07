Boj proti požiarom budú riešiť obmedzením výsadby eukalyptových porastov

Súbor nových opatrení, ktorými chcú Portugalci predchádzať požiarom, musí ešte schváliť plénum parlamentu, to by však už mala byť len formalita. Ak balíček opatrení prejde, bude to okrem iného znamenať, že eukalyptové porasty sa budú môcť po novom vysádzať len v chladnejších oblastiach pri pobreží s prijateľnejšou klímou, pôdou bohatšou na živiny a menším výskytom požiarov.