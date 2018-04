Bohatstvo nesúvisí s talentom a úsilím, podľa vedcov je rozhodujúca jediná vec

BRATISLAVA 1. apríla (WebNoviny.sk) - Tím talianskych vedcov sa pokúsil s pomocou počítačovej simulácie prísť na to, podľa akého kľúča sa vo svete v priebehu času rozdeľuje bohatstvo. Vedcom okolo talianskeho teoretického fyzika Alexandra Pluchina totiž nešlo do hlavy, ako je možné, že na svete existujú také veľké rozdiely v bohatstve.

Ako píše český týždenník Respekt, svetové bohatstvo je rozdelené podľa známeho kľúča "80:20", to znamená, že 20 percent obyvateľov planéty vlastní 80 percent jej bohatstva. Bežná odpoveď na otázku, ako je to možné, znie, že človek je odmeňovaný podľa svojich schopností, talentu a úsilia.

Počítačový model simuloval ľudský život

Talianskym vedcom ale podľa Respektu nesedela jedna vec - zatiaľ čo rozdiely medzi ľuďmi v charakteristikách ako je inteligencia či miera usilovnosti majú svoje mantinely, rozdiely v príjmoch a bohatstve sú astronomické. Priemerné IQ človeka je napríklad 100 a hoci niekto ho má vyššie a niekto nižšie, nikto nemá IQ tisíc alebo milión. Vo sfére bohatstva sú však takéto rozdiely bežné.

Taliani preto zostavili počítačový model, v rámci ktorého vytvorili istý počet modelových ľudských jedincov, pričom každému pridelili iné kombinácie vlastností a daností ako inteligencia, pracovitosť, skúsenosti a tak ďalej.



Počítač potom projektoval život týchto ľudí počas nasledujúcich štyridsiatich rokov, pričom vedci do jednotlivých životov náhodne zaraďovali buď šťastné udalosti, ktoré tí schopnejší mohli využiť vo svoj prospech, ale tiež negatívne zásahy, ktoré bohatstvo zmenšovali. Celý model potom ešte pre zabezpečenie väčšej spoľahlivosti veľakrát opakovali.

Najbohatší nemali tie najlepšie vlastnosti

Výsledky neboli prekvapivé v tom, že dokonale kopírovali kľúč "80:20" - na záver každého opakovania mala pätina modelových identít 80 percent celkového bohatstva.

Prekvapivé však bolo zistenie, že jedinci, ktorí boli na konci každého opakovania najbohatší, nepatrili do skupiny tých, ktorým vedci na začiatku "podarovali" tie najlepšie vlastnosti. Oveľa viac hralo úlohu to, koľko pozitívnych či negatívnych zásahov do ich života vykonali.

"Maximálny úspech pri dosiahnutí bohatstva nikdy nesúvisí s najväčším talentom. Rozhodujúca je podľa našich simulácií jediná vec - šťastie," zhrnul výsledky výskumu šéf vedeckého tímu Pluchin.

Aké bude počasie na Veľkú noc?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najstrašidelnejší a najzáhadnejší les v Česku

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.