Blíži sa sviatok Všetkých svätých. Pozrite sa, aké bude počasie na Dušičky.

Sviatok Všetkých svätých je známy svojim typicky pochmúrnym, dušičkovým počasím.

Cez naše územie bude prechádzať studený front, ktorý postupne prinesie na mnohé časti Slovenska dážď. Pri upršanom počasí bude aj pomerne veterno.

Prognostické modely už niekoľko dní avizujú, že cez tento víkend k nám prenikne z vysokých zemepisných šírok, až z oblasti severného pólu, studený arktický vzduch.

Jeho príliv pocítia najmä obyvatelia horských oblastí severného Slovenska, kde sa môže vytvoriť snehová pokrývka už od nadmorskej výšky 600 m. Výrazne sa však ochladí aj v nižších polohách, kde sa tiež môžu ojedinele vyskytnúť prvé snehové vločky.





Sneženie počas októbra už aj v nižších polohách, nie je v posledných 2-3 desaťročiach až takou raritou. Je zvláštnosťou, že tento jav sa vyskytuje najmä po veľmi teplých letách. Napríklad v Bratislave snežilo v roku 1994 po veľmi teplom lete už 7. októbra. Na bratislavskej Kolibe napadol sneh aj 29. októbra 2012.





Sobota / Nedeľa





Sobota 28. 10. 2017

Premenlivá, prevažne veľká oblačnosť a hmlisto. Miestami (najmä na severe) dážď,

alebo prehánky. Ráno ojedinele hmlisto. Najvyššia denná teplota 8 až 13°C.

Nedeľa 29. 10. 2017

Veľká oblačnosť a na mnohých miestach občasný dážď, alebo prehánky a mrholenie.

Denné teploty 7 až 14 stupňov Celzia.

Počas nedele sa nad naše územie dostane od severu studený, pôvodom arktický vzduch. Už v noci z nedele na pondelok by malo najmä na severe začať snežiť, pričom hranica sneženia bude počas dňa postupne klesať až na 600 m n. m. Vietor zosilnie už v nedeľu popoludní, kedy sa očakávajú nárazy severozápadného vetra o rýchlosti do 80 km/h. Vietor začne slabnúť počas pondelku a v utorok by sa malo silno veterné počasie vrátiť do normálu.





Pondelok / Utorok / Streda





Pondelok 30. 10. 2017

Premenlivá, na severe až veľká oblačnosť.

Miestami na severe na viacerých miestach sneženie, alebo snehové prehánky.

Najvyššia denná teplota 5 až 10 stupňov Celzia.

Utorok 31. 10. 2017

Malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť.

Na severe ojedinele snehové prehánky.

Najvyššia denná teplota 5 až 10 stupňov Celzia.

Streda 1. 11. 2017

Oblačno až zamračené, na viacerých miestach občasný dážď.

Ráno až dopoludnia miestami hmlisto.

Najvyššia denná teplota 6 až 10 stupňov Celzia.





Neskôr - približne okolo 3. novembra - by mal do strednej Európy od severozápadu postúpiť studený front, za ktorým začne do Európy prenikať arktický vzduch. Vďaka tomuto bude klesať hranica sneženia na našom území na 300 až 500 m n. m.





Najteplejšie na Dušičky bolo v roku 1999.

Za posledných viac ako 60 rokov bolo najteplejšie dušičkové počasie na Slovensku v roku 1999, kedy teplota pri slnečnom počasí dosiahla v Hurbanove až 18,3 a v Bratislave 16,5 stupňa Celzia. Na východe Slovenska boli najslnečnejšie Dušičky v roku 2009, keď slnečný svit podľa meraní meteorologickej stanice v Košiciach trval takmer desať hodín a v Kamenici nad Cirochou 7 a pol hodiny. Maximálna teplota vzduchu vtedy dosiahla v Košiciach 6,4 a v Kamenici 7,8 stupňa Celzia.





