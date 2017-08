BIM prináša do projektov vyššiu kvalitu a tiež úspory hovorí Štefanovič

BRATISLAVA 10. augusta 2017 (WBN/PR) – “Building Information Modeling ponúka riešenie, ako systém vývoja, prípravy a projekcie posunúť od výkresov nielen k 3D modelom, ale predovšetkým k inteligentne riadenému procesu, ktorý svojou podstatou núti jednotlivých členov projekčného tímu spolupracovať efektívnejšie, rýchlejšie, pre investora teda jednoznačne s nižšími nákladmi” , predstavuje proces BIM ako úplne evolučný systém prípravy a realizácie projektu na úvod rozhovoru Erik Štefanovič z bratislavskej spoločnosti DELTA.



Čo je jeho hlavnou prednosťou pre budúceho majiteľa budovy?



Vďaka názornosti a detailnému spracovaniu je to pri príprave a plánovaní projektu napríklad veľmi vysoká miera eliminácia chýb, čo v dôsledku znamená vyššiu kvalitu stavby. Určite investor uvíta aj nižšie náklady, ktoré sa priamou úmerou zmenšujú s menšou časovou náročnosťou prípravy, ktoré projektu venujú všetci, ktorí sa na projekte podieľajú. Skúsenosti z okolitých štátov ukazujú, že celú jednu tretinu z rozpočtu stavebného projektu premrháme vďaka nedokonalej organizácii stavebného procesu. BIM nám dáva možnosť tento nepríjemný fakt zmeniť.



Akým spôsobom BIM uľahčuje výmenu informácií v rámci procesu návrhu, výstavby a& používania budovy?



BIM núti všetkých účastníkov na stavebnom projekte k spolupráci. Od architekta po technický dozor na stavbe. Všetci pracujú v& jednom celku. Doteraz sme boli zvyknutí pracovať každý na svojich plánoch, výkresoch, ktoré nie vždy obsahovali všetky potrebné detailné informácie, ktoré potrebujú poznať jednotlivé remeslá zapojené do realizácie projektu. BIM umožňuje vkladať pri plánovaní do projektu už hotové konkrétne riešenia aj s podrobnými technickými informáciami, teda jednotlivé remeslá sa nemusia spätne dopytovať a upresňovať si, aké budú mať napríklad vykurovacie telesá výkon a podobne. Všetko je zrozumiteľne dané a popísané. Všetci zadávajú informácie do rovnakého modelu. Je to veľmi silný a efektívny nástroj tiež napríklad pre organizáciu výberového konania. Navyše, čo sa týka používania budovy, facility management určite ocení tieto podrobné informácie o technickom riešení budovy. Projektová dokumentácia budovy pripravená v BIM je v podstate rodným listom a najmä kvalitne vedeným zdravotným preukazom budovy.



Z akého dôvodu by sme sa na BIM nemali pozerať len ako na lepší softvér, ale ako na proces?



Proces preto, že tu nehovoríme len o kvalitnejšom softvére či programovom vybavení v počítači, ktorý zlepší projektantom proces plánovania či projektovania budovy, ale preto, že všetci zúčastnení na stavebnom projekte sú nútení zmeniť prístup k spolupráci na projekte. BIM je veľmi pokrokový a inteligentný nástroj pre celý projektový tím, je však nutné si v začiatku stanoviť pravidlá a spôsoby komunikácie, spôsob zanášanie dát, štandardy technických prvkov či celých modulov, schvaľovacie procesy a uzatváranie čiastkových fáz projektu atď. Potom sa premení BIM v proces , ktorý naozaj výrazne eliminuje chaos či nedorozumenia, odstraňuje typické miesta kolízií a chýb, ktoré vznikajú pri zapojení viacerých profesií, ktoré sa na budove podieľajú a ktorých práca sa dopĺňa či dokonca kríži. Tento inteligentný model naplnený informáciami sa tak stáva úplne zrozumiteľným nástrojom pre všetky remeslá a dôrazne znižuje riziká chýb na rozhraní. Navyše poctivo spracovaný projekt v BIM je veľmi silným nástrojom tiež pre stavebného manažéra, ktorý vďaka kvalitným podkladom dokáže pri koordinácii fyzickej výstavby veľmi rýchlo odhaliť prípadnú kolíziu a zvýšiť tým kvalitu realizácie a tiež zamedziť časovej odmlke.



Pripravujete momentálne nejaký stavebný projekt v BIM na Slovensku?



Pripravujeme trojposchodovú kancelársku budovu v Piešťanoch, ktorá ponúkne pracovné zázemie cirka osemdesiatim zamestnancom. Celá táto administratívna budova s ??parkovacím domom bola vyprojektovaná v štandarde BIM vo všetkých profesiách. Projekcia budovy vďaka BIM umožnila jednoduchšiu komunikáciu s investorom, rýchlejšie pochopenie a schvaľovanie návrhov vrátane presnejšieho vytvorenia tendrových podkladov pre následný výber zhotoviteľa stavby a tiež interiéru.



Máte už prvé reakcie investorov z praxe?



Investori zatiaľ jednoznačne oceňujú ľahšie pochopenie predkladaných podkladov k budove, ktoré si vyžaduje ich finálne rozhodnutie. To sa stáva vďaka uvážlivejšiemu zobrazeniu a všetkým dostupným informáciám povedzme fundovanejšie. Mnoho investorov stavia jedenkrát či dvakrát za život, preto nie je pre nich jednoduché robiť niektoré rozhodnutia o detailných technických záležitostiach v budove. DELTA vníma tento fakt a preto sa snaží posúvať proces prípravy a plánovania budov v BIM týmto smerom, ktorý prináša investorovi zrozumiteľnejšie dáta pri jeho rozhodovaní, finančné i časové úspory a predovšetkým v podstate od nás ako projektanta budovy získava zdravotný preukaz, s ktorým pracuje po celý životný cyklus objektu.



V rámci skupiny DELTA sme vytvorili tzv. BIM tím, ktorý spoločne pri pravidelných work-shopoch vytvára pevne definované štandardy, ktoré potom používame v reálnych projektoch priemyselných hál, administratívnych budov, obchodných domov popr. stavieb z oblasti zdravotníctva či kultúry. Tým, že takto zdieľame informácie a skúsenosti v práci s BIM medzi Českou republikou, Slovenskom a Rakúskom, vzájomne sa od seba učíme a darí sa nám pracovať v bežnej praxi rýchlejšie a pre investora teda efektívnejšie. Momentálne prenášame už tento model plánovania a projekcie budov tiež na ukrajinskú pobočku DELTA v Kyjeve.

