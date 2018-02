BILLA pomáha slabozrakým a nevidiacim s nákupmi už aj v Nitre

NITRA 19. februára 2018 (WBN/PR) – Pre človeka so zrakovým postihnutím je každý krok v predajni potravín krokom do neznáma. Spoločnosť BILLA spustila minulý rok pre komunitu nevidiacich a slabozrakých zákazníkov službu „Nákupný asistent“, v testovacej fáze v troch predajniach v Bratislave. Postupne zaviedla túto službu v Levoči, v Ružomberku a vo štvrtok 15. februára spustila službu Nákupný asistent na svojej predajni BILLA v Nitre, v OC Mlyny. „Školíme našich zamestnancov ako byť nápomocní nevidiacim pri nákupe. Od vkročenia do predajne až po vyprevadenie na ulicu sa bude nevidiacemu či slabozrakému zákazníkovi venovať odborne vyškolený zamestnanec, pomôže mu s výberom potravín, informuje ho o práve prebiehajúcich akciách či pomôže s tovarom pri pokladni,“ hovorí marketingová riaditeľka BILLA Denisa Pernicová.

BILLA ako prvý z obchodných reťazcov na Slovensku pripravila ucelený koncept pomoci pre ľudí so zrakovým postihnutím. Takáto služba doposiaľ na Slovensku chýbala. V rámci školenia a inštruktáži si mohli aj samotní zákazníci predajne vyskúšať, aké je to byť nevidiacim. Školenia sú dôležitou súčasťou služby Nákupný asistent a posúvajú vôľu pomáhať do praktickej roviny.

„Možnosť pohodlného a bezstresového nákupu nie je pre ľudí so zrakovým postihnutím vôbec samozrejmosť. O to viac sme v Únii privítali nápad, ktorý nám predložili zástupcovia z Billy – myšlienku na asistované nákupy, keď zamestnanec Billy bude nápomocný nevidiacemu alebo slabozrakému zákazníkovi. Pri realizácii sme úzko spolupracovali aj s ľuďmi so zrakovým postihnutím, aby hotový projekt čo najvernejšie odrážal ich potreby,“ hovorí Petr Ostružiar manažér pre PR a fundraising z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Súčasťou služby „Nákupný asistent“ je dôsledná edukácia zamestnancov Billy. K inštruktážnemu videu s ukážkou asistovaného nákupu pribudli i náučné plagáty, ktoré sú precízne, komixovo ilustrované tak, aby slúžili ako návod správnej pomoci pri nákupe nevidiacemu. „Okrem školenia a edukačných materiálov zažili zamestnanci v nitrianskej predajni na vlastnej koži aké je to nakupovať v úplnej tme, iba so sprievodom kolegu, za pomoci špeciálnych okuliarov. Skúsili si taktiež aké náročné je chodenie po obchode len s bielou palicou,“ dodáva Dominika Horňáková, senior programová manažérka z Nadácie Pontis.

Pre svojich zákazníkov spoločnosť BILLA pripravila prechod predajňou s bielou paličkou, skúšanie napísania svojho mena za pomoci Pichtovho stroja na ovládanie Braillovho písma a identifikáciu potravín podľa hmatu, aby mali možnosť si vyskúšať s čím dennodenne zápasia ľudia so zrakovým postihnutím.

Okrem školenia pribudli k sprievodným akciám pre verejnosť aj pocitový chodník a hrnčiarsky kruh, ktorý zabezpečovali dobrovoľníci z projektu Darujem ti tulipán. Okoloidúci si tak mohli na vlastnej koži vyskúšať, aké to je prejsť po rôznych povrchoch či vytvoriť niečo rukami bez zraku. Projekt Darujem ti tulipán sa už viac rokov venuje pomoci zrakovo postihnutých detí a mládeže, aby nežili v izolácií. Tvorivými aktivitami, výletmi, návštevami ich dobrovoľníci prirodzene začleňujú do života.

„Radi sme prijali pozvanie pri príležitosti školenia zamestnancov BILLA a ukázali širokej verejnosti, ako pociťujú rôzne situácie nevidiaci,“ vyjadruje sa Elena Kárová, vedúca koordinátorka projektu Darujem ti tulipán.

„Z dobrého nápadu sa stal zmysluplný a najmä realizovateľný spôsob, ako prispieť k nákupnému komfortu ľudí so zrakovým postihnutím. Veríme, že navnadíme aj ďalších ľudí k pomoci druhým,“ uzatvára D. Pernicová zo spoločnosti BILLA.

Projekt „Nákupný asistent“ sa realizuje s podporou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, spoločnosti BILLA a občianskeho združenia BILLA ľuďom.

