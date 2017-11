Bielorusky vo finále Pohára federácie remizujú s USA, v prvých dvojhrách bodovali jednotky

MINSK 11. novembra (WebNoviny.sk) - Stav 1:1 je po sobotňajších dvojhrách v rámci víkendového stretnutia Bielorusko - USA v Minsku vo finále Pohára federácie 2017 tenisových reprezentačných družstiev žien. Hostky poslala do vedenia na tvrdom povrchu Rebound Ace Synpave vo vypredanej hale Čižovka Arena so zápasovou kapacitou 8807 miest CoCo Vandweghová, ktorá prekonala Alexandru Sasnovičovú za 91 minút 6:4, 6:4. Následne domáca Arina Sobolenková zdolala Sloane Stephensovú za dve hodiny 6:3, 3:6, 6:4. Zhodne to boli premiérové vzájomné súboje.

V nedeľu od 12.00 h SEČ sa postupne uskutočnia single Sobolenková - Vandeweghová a Sasnovičová - Stephensová a potom príde na rad štvorhra, na ktorú kapitáni Eduard Dubrov a Kathy Rinaldiová-Stunkelová pri piatkovom žrebe programu nahlásili páry Vera Lapková, Lidija Morozovová, resp. Alison Riskeová, Shelby Rogersová, majú však nárok na zmeny, 12. novembra sa to týka aj dvojhier.

Vandeweghová nedovolila zápletku

Vandeweghová dosiahla proti Sasnovičovej povzbudivý brejk hneď v otváracom geme. V siedmej hre síce nevyužila šancu na "poistku", ale napokon ju nepotrebovala. V desiatom geme sa dopodávala presvedčivo na 15. V druhej časti Američanka odpovedala na okamžitý rebrejk Bielorusky únikom na 2:1 a neskôr viedla aj 4:2. Keď Sasnovičová prerazila servis protivníčky za stavu 3:4 z manka 0:40, zdalo sa, že predsa len môže prísť zápletka, lenže Vandeweghová sa vzápätí ešte raz presadila na returne a potom už neváhala.





"Ako líderka tímu som splnila úlohu dostať nás na ukazovateľ skóre. Teraz si odfúknem a budem povzbudzovať Sloane, aby sme po prvom dni viedli 2:0," povedala Vandeweghová, citovala ju internetová stránka Fed Cupu. K búrlivej atmosfére podľa The Associated Press dodala: "Je to súčasťou výhody domáceho prostredia, niečo podobné by som očakávala, ak by sme hrali v Spojených štátoch amerických."

V druhej dvojhre sa zrodilo prekvapenie

Dvadsaťpäťročná zverenkyňa austrálskeho šampióna z Wimbledonu 1987 Pata Casha Vandeweghová je semifinalistkou tohtoročných Australian Open aj US Open, na spomenutom Wimbledone ju medzi najlepšie štyri nepustila Slovenka Magdaléna Rybáriková. Vandeweghová sa minulý týždeň prebojovala do finále tzv. malých MS pod názvom WTA Elite Trophy v Ču-chaji a v pondelok sa prvý raz ocitla v Top 10 singlového renkingu. Teraz si zachovala šancu stať sa deviatou hráčkou od zavedenia svetovej skupiny v roku 1995 s maximálnym počtom jednotlivých úspechov vo dvojhre za jednu sezónu Fed Cupu, prvou po šiestich rokoch, ked mala dokonalú bilanciu Češka Petra Kvitová. Dvadsaťtriročná Sasnovičová figuruje na 87. priečke v rebríčku, ešte nebola nad 85. pozíciou.

V druhej dvojhre úvodného dňa 55. finále MS tímov ITF sa zrodilo prekvapenie, keď ešte len 19-ročná Sobolenková, 78. v počítačovom poradí, zdolala 24-ročnú Stephensovú (13.), v septembri senzačnú dobyvateľku newyorských grandslamových US Open.

Sobolenková v konfrontácii so Stephensovou odskočila na 3:0 a viedla aj 4:1. V siedmej hre síce prišla o servis, ale napravila to na returne v ôsmom geme, v deviatom sa dopodávala cez nepríjemných 0:30, premenila druhý setbal. Navyše, hneď na začiatku druhej časti mala Bieloruska náskok 40:15 na príjme, ale nedala. Sama odvrátila jednu hrozbu vo štvrtom geme, neodolala až v šiestom - 2:4. Američanka si potom už vynútila tretie dejstvo. Vstupná fáza rozhodujúceho setu priniesla šesť brejkov za sebou. V tzv. Tildenovom siedmom geme sa Sobolenková na podaní vymanila z 0:30 a neskôr rozhodla na príjme v desiatej hre. Zužitkovala štvrtý mečbal, prvé dva boli za sebou.

USA čakajú na titul 17 rokov

Už semifinále, v ktorom Bielorusky v apríli práve v Minsku prevýšili Švajčiarky 3:2, bolo novým národným maximom. Ťahajú sériu deviatich triumfov, ktorú otvorili vo februári 2015 na turnaji I. skupiny euroafrickej zóny, teda v "III. lige" v hierarchii. Bielorusko sa môže stať 12. krajinou s celkovým víťazstvom v PF. Od roku 2002 medzi ne patrí aj Slovensko. Zatiaľ poslednými šampiónkami hneď pri debute vo finále sú od sezóny 2006 Talianky. Bielorusko sa môže stať prvým víťazom, ktorý v predmetnom súťažnom ročníku odohral všetky tri zápasy doma. V takejto situácii zaváhali vo finále Belgicko (2006), Rusko (2011) a Srbsko (2012).

Spojené štáty americké sú rekordným 17-násobným šampiónom a čakajú na rozšírenie zbierky fedcupových trofejí už 17 rokov. Američanky v semifinále zvíťazili v Tampe na Floride nad obhajkyňami titulu Češkami 3:2, rozhodnutie padlo až vo štvorhre. Vo finále sú premiérovo od roku 2010, keď v ňom prehrali doma v San Diegu 1:3 s Taliankami, Vandeweghová bola pri tom. V bilancii proti Bieloruskám vedú Američanky 1:0, v sezóne 2012 triumfovali 5:0 vo Worcestri v 1. kole II. svetovej skupiny.

Víťaz bude v pondelok na druhej priečke vo fedcupovom renkingu krajín ITF za Českom, do nedele úradujúcim šampiónom (čistý hetrik 2014 - 2016). Zdolanému bude patriť tretí post. Bez ohľadu na výsledok dodá toto finále len druhého pri žrebe nenasadeného šampióna, prvým bolo Taliansko v roku 2006.

POHÁR FEDERÁCIE 2017 – FINÁLE

priebežný stav po sobotňajších dvojhrách



BIELORUSKO – USA 1:1

(Minsk, tvrdý povrch Rebound Ace Synpave v hale Čižovka Arena)



Alexandra Sasnovičová – CoCo Vandeweghová 4:6, 4:6 za 91 minút

Arina Sobolenková – Sloane Stephensová 6:3, 3:6, 6:4 za 120 minút



Zostávajúci program:

Nedeľa (postupne dve dvojhry a štvorhra od 12.00 h SEČ):

Arina Sobolenková – CoCo Vandeweghová

Alexandra Sasnovičová – Sloane Stephensová

Vera Lapková, Lidija Morozovová – Alison Riskeová, Shelby Rogersová

