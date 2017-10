Biela noc v Bratislave prinesie rekordných 70 projektov umenia, rozžiari sa opäť aj UFO

BRATISLAVA 7. októbra (WebNoviny.sk) – Video Tohtoročná Biela noc v hlavnom meste prinesie rekordných 70 projektov súčasného umenia, ktoré pracuje so svetlom. Na magickú nočnú prechádzku za súčasným umením premení ulice mesta už túto sobotu, na tlačovej besede na to upozornila umelecká riaditeľka podujatia Zuzana Pacáková.





V Bratislave sľubuje tretí ročník festivalu okrem doteraz najvyššieho počtu diel aj niekoľko noviniek. Návštevníkov podujatia, ktoré sa uskutoční v sobotu 7. októbra po zotmení, čakajú na 70 zastávkach diela popredných zahraničných a domácich umelcov.

Biela noc v číslach sľubuje spolu 298 vizuálnych umelcov, performerov, hudobníkov,dizajnérov, tiež 270 svetelných gúľ, 568 neónových trubíc, 90-tisíc pixelov, tri a pol kilometra laserových lúčov, 160-metrový mrakodrap, päť ton piesku či šesť klavírov.

Opäť prídu zahraniční umelci

Po úspechu v predchádzajúcich rokoch na Slovensko opäť prídu zahraniční umelci. Podľa Pacákovej sa opätovne tešia na spoluprácu s autorom hypnotických projekcií Guillaumom Marminom (kostol Klarisiek), s tvorkyňou obrích nafukovacích postáv Amandou Parer i s multimediálnymi umelcami tancujúcimi vo vzduchu *fuse (Stará tržnica) a Maotikom (Slovenský rozhlas). Každý z nich predstaví svoje najnovšie dielo.





Podujatie vďaka spolupráci s medzinárodnými sieťami In Situ a Molior prinesie viaceré novinky a premiéry. V Medickej záhrade sa budú diať vesmírne úkazy. Medzi zeleň sa znesie Mesiac - monumentálne dielo Luka Jerrama. Britský sochár vytvoril vernú kópiu Mesiaca s priemerom sedem metrov. Tvoria ho detailné zábery mesačného povrchu v mierke približne 1:500 000.

Biela noc zároveň privíta návštevu z inej planéty - po úspešnej premiére v roku 2015 prinesie austrálska umelkyňa Amanda Parer ďalších exotických návštevníkov. Po veľkých žiariacich zajacoch doputujú do ulíc obrovskí humanoidi v diele Fantastic Planet. Diváci ich stretnú na viacerých miestach v meste, svoju základňu budú mať pred budovou centrály VÚB banky.

Rozžiari sa opäť aj UFO na Moste SNP

Bratislavský program okrem inštalácií v centre mesta ponúkne aj nezvyčajný pohľad na nábrežie Dunaja. Novinkou Bielej noci bude trasa od Riverparku až po most Apollo a ďalej, ktorú bude lemovať množstvo svetelných a interaktívnych inštalácií. Umelci Ľuboš Pahuli a Boris Vaitovič pomocou zvukových vibrácií a návštevníkov rozhýbu stojatú vodu v diele Still Water v Riverparku.

Animované svetelné objekty Perspektíva farebným a svetelným rytmom štvorcov vytvoria iluzórny priestor v podhradí. Pod Mostom SNP sa usídli nevšedná tanečná párty Erika Bartoša, ktorá odkazuje na voodoo bábky. Diváci si budú môcť nakresliť vlastnú bábku, ktorá sa pridá do premietania.

Rozžiari sa opäť aj UFO na Moste SNP. Starý most rozžiari inštalácia Štruktúra. Braňo Bernár a Jakub Pišek pri Eurovei vytvoria interaktívnu Vlnku spájajúcu brehy Dunaja ako víziu budúcej lávky pre peších. Zväzok laserov nad riekou vytvorí kmitavé premostenie a lúče nad riekou budú reagovať i na dotyk rúk.

MrakoDrap na nábreží

Na nábreží „vyrastie“ MrakoDrap, statická svetelná architektúra, ktorá zhmotní budúcu plánovanú stavbu. Asi najvzdialenejším výstavným miestom od centra bude nová Cvernovka, ktorá sa zapojí s netradičným umeleckým projektom sauny. Svetelný objekt bude zároveň plne funkčnou saunou, organizátori preto návštevníkom odporúčajú vziať si plavky.

Časť programu podujatia bude naďalej prístupná len s „BN passom“ v cene osem eur, ktorý umožní vstup na časovo obmedzené predstavenia a interiérové inštalácie. Dôchodcovia, deti do 15 rokov a ZŤP majú vstup bezplatný.

S orientáciou v jednotlivých trasách a dielach opäť pomôže aplikácia s mapou, popismi diel a užívateľským manuálom. Stiahnuť sa dá už pred podujatím. Organizátori aj tento rok vytvorili štyri tematické trasy pre rodiny s deťmi, pre náročného diváka, aj pre ľudí, ktorí sa chcú zabaviť na interaktívnych inštaláciách. Novinkou je vodná trasa od Riverparku po most Apollo, na ktorej sa nachádza desať diel na nábreží, vodnej hladine aj na oboch mostoch.

Po meste sa budú pohybovať aj dobrovoľníci, ktorí pomôžu s navigáciou. Dopravu za umením uľahčí posilnenie nočných spojov mestskej dopravy, prímestskej a medzimestskej dopravy v Bratislavskom kraji. Organizátori však apelujú na návštevníkov, aby v rámci možností nechali auto doma a využili mestskú hromadnú dopravu.

Biela noc sa vďaka spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom rozšíri do troch miest v kraji. Po hlavnom meste sa uskutoční 21. októbra v Stupave, 28. októbra v Senci a 4. novembra zavíta do Budmeríc. Bližšie informácie, vrátane posilnenej dopravy v Bratislave, budú vopred zverejnené na webstránke podujatia http://www.bielanoc.sk. Okrem tretieho ročníka Bielej noci v Bratislave sa festival uskutočnil uplynulú sobotu 30. septembra v Košiciach, a to už po ôsmy raz.

V Bratislave posilnia niektoré spoje MHD, dôvodom Biela noc

