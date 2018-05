Bezúch a Hlinka opúšťajú Duklu Trenčín, Skalický odchádza od „baranov“ do českej extraligy

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - V utorok 1. mája hneď niekoľko slovenských hokejistov zmenilo zamestnávateľa pre sezónu 2018/2019.

Kudrna pokračuje v pražskej Sparte

Reprezentačný útočník Pavol Skalický, ktorý v uplynulom ročníku hral v KHL za Slovan Bratislava a s Banskou Bystricou získal slovenský titul, mieri do najvyššej českej súťaže do tímu BK Mladá Boleslav.

Skalický sa v máji predstaví na MS v Dánsku. "Je to silový hráč so skúsenosťami z KHL. Je to útočník s dobrým ťahom na bránku. Nechcem povedať, že od neho nečakáme góly, ale jeho prínos do hry by mal byť v silovom poňatí,“ povedal športový manažér klubu Jaromír Látal o Skalickom.

Ďalší reprezentant Andrej Kudrna sa dohodol so Spartou Praha na pokračovaní spolupráce, podpísal zmluvu na jeden rok. V Sparte pôsobí už od leta 2015. Nový kontrakt má vo vrecku aj útočník František Gerhát v Litvínove.

Duklu opúšťajú Bezúch a Hlinka

Obranca René Vydarený po piatich sezónach v Hradci Králové podľa očakávania zmenil pôsobisko, tridsaťšesťročný bratislavský rodák a účastník šiestich majstrovstiev sveta vrátane strieborných Helsínk 2012 zamieril do Českých Budějovíc, kde už hral aj v minulosti.

René Vydarený v ročníku 2017/2018 v 51 dueloch za Hradec nazbieral 4 body za rovnaký počet asistencií. V minulosti hral aj v Českých Budějoviciach a Sparte Praha, na Slovensku získal v sezóne 2004/2005 titul so Slovanom Bratislava.

Trenčiansku Duklu opúšťajú útočníci Juraj Bezúch a Michal Hlinka, obaja sa dohodli na spolupráci s Hradcom Králové. Známe je aj to, že obranca Karol Sloboda aj útočník Milan Bartovič opúšťajú Vítkovice, Miroslav Preisinger už nebude hrať za Plzeň a Radoslav Illo odchádza zo Zlína.

,

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.