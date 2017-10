Bezpečnostná rada zakázala v súvislosti so sankciami voči KĽDR prístup do prístavov štyrom lodiam

NEW YORK 10. októbra (WebNoviny.sk) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) zakázala v súvislosti so sankciami voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) všetkým krajinám umožniť prístup štyrom lodiam do ich prístavov.

V pondelok to oznámil Hugh Griffiths z komisie dozerajúcej na uplatenie sankcií. Štyri nákladné lode, ktoré identifikoval ako Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2 a Jie Shun, privážali do Severnej Kórey zakázaný tovar a tiež ho z nej vyvážali. Je to po prvý raz, čo BR OSN zakázala prístup lodiam do všetkých prístavov.





Podľa databázy MarineTraffic je loď Petrel 8 registrovaná v štáte Komory, Hao Fan 6 v krajine Svätý Krištof a Nevis a Tong San 2 v KĽDR. Krajina v ktorej je registrovaná posledná loď nie je známa. Griffiths uviedol, že zákaz začal platiť už vo štvrtok 5. októbra.

OSN v auguste uvalila na KĽDR sankcie, ktorými zakázala krajine vývoz uhlia, morských plodov a železa. V septembri následne na Severnú Kóreu uvalila ďalšie doteraz najprísnejšie sankcie navrhnuté Spojenými štátmi, ktoré sú reakciou na zatiaľ posledný jadrový test krajiny.

Tieto opatrenia zahŕňajú zákaz vývozu textilu z KĽDR a obmedzenie dovozu ropy, rafinovaných ropných produktov, kondenzátov a skvapalneného zemného plynu do krajiny.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.