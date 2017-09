Bezpečnosť športovcov na ZOH 2018 je podľa Siekela prvoradá, situáciu na polostrove sledujú

BRATISLAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) - V súvislosti s budúcoročnými zimnými olympijskými hrami v juhokórejskom Pjongčangu (9.- 25. 2.) sa začína čoraz častejšie skloňovať otázka bezpečnosti, keďže sa stupňuje politický konflikt medzi Spojenými štátmi americkými a KĽDR.





Uvedomuje si to aj prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel.

"Otázka bezpečnosti je prioritná a určite budeme vývoj situácie pozorne sledovať. Viackrát som bol na Kórejskom polostrove a mal som príležitosť zažiť to na vlastnej koži. Oni žijú v napätí už dlhé desaťročia, ale situáciu majú zmapovanú a vedia ju vyhodnotiť. Budeme veľmi pozorne počúvať odporúčania Medzinárodného olympijského výboru a celej svetovej komunity ako sa to bude v nasledujúcich mesiacoch vyvíjať. Musím však zdôrazniť, že nič nenasvedčuje tomu, že by to organizátor podcenil alebo nezvládal. Práve naopak, venujú tomu veľkú pozornosť aj národné i medzinárodné olympijské výbory či OSN. Celá svetová komunita očakáva olympijské hry ako príležitosť na upokojenie situácie. Pevne verím, že aj politici a všetky zúčastnené strany ju využijú a budeme svedkami úžasných ZOH v plnej účasti."

Slováci vnímajú situáciu s nadhľadom

Ako prví spochybnili bezpečnosť organizácie hier v Kórejskej republike Francúzi. Slováci však situáciu vnímajú ešte s nadhľadom.

"Otázka bezpečnosti je prvoradá. Ak by signály boli také, že by sme sa museli rozhodnúť medzi našou účasťou a bezpečnosťou, tak by sme nemali o čom diskutovať. Vždy to bude bezpečnosť. Takéto rozhodnutia by však mali byť prijímané v širšej diskusii so všetkými zúčastnenými stranami. Ak by situácia k tomu smerovala, tak som si istý, že by viacero národných olympijských výborov volalo po tom, aby sa prijal nejaký všeobecný konsenzus a na základe toho konečné rozhodnutie," pokračoval Siekel.





Zo slovenských športovcov sa zatiaľ nikto neozval, žeby sa nechcel zúčastniť na ZOH 2018. "Snažíme sa aktívne podávať informácie. Nečakáme na to, kedy dostaneme otázky, ale komunikujeme so všetkými zúčastnenými stranami. Situácia sa vyvíja, to čo poviem dnes, nemusí už o týždeň platiť. Možno sa to celé začne upokojovať a táto agenda prestane byť aktuálna. Preto je dôležité mať informácie včas a musia byť správne a relevantné," zdôraznil prvý muž SOV.

Očakávajú zlepšenie vzťahov

Dohady o tom, či sa situácia dá porovnať s tou spred roka, keď sa športovci masívne odhlasovali z hier v brazílskom Riu de Janeiro z obavy nakazenia sa vírusom Zika, Siekel komentoval takto:

"Je to vážna vec. Nepodceňoval by som ju, ale ani nebagatelizoval a neprirovnával k situácii so Zikou v Riu de Janeiro. Každý občan Slovenska, ale aj celé svetové spoločenstvo sleduje, ako sa situácia na Kórejskom polostrove vyvinie a s napätím čaká zlepšovanie vzťahov a utlmenie momentálne nie príliš priaznivej komunikácie zúčastnených strán."

