Bez hráčov z NHL to bude náchylnejšie na prekvapenia, myslí si Šatan o olympijskom hokejovom turnaji

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) - V pozícii hráča zažil štvoro zimných olympijských hier (1994, 2002, 2006, 2010), odohral na nich 21 zápasov a strelil 10 gólov. V Lillehammeri v roku 1994 ako 19-ročný benjamínok výpravy SR sa stal s 9 gólmi najlepším strelcom turnaja, na ktorom Slováci vo štvrťfinále nešťastne v predĺžení podľahli Rusom.

V roku 2010 vo Vancouveri v jednom z posledných záchvevov zlatej generácie už ako 35-ročný skúsený harcovník siahal na medailu. Slovákom bronz napokon pretiekol pomedzi prsty po prehre s Fínmi. O štyri roky neskôr v Soči sa už nezmestil do olympijskej nominácie a o ďalšie štyri roky ju zrazu z pozície generálneho manažéra tvoril. Pred utorkovým odchodom do kórejského Pjongčangu Miroslav Šatan (43) odpovedal aj na tieto novinárske otázky.





AKLIMATIZAČNÝ TÝŽDEŇ? Je dôležitý. Hráči si upravia biorytmus, aby spali v noci a nie cez deň. Dôležitý však bude aj z toho hľadiska, aby sme konečne niečo mohli robiť s naším tímom. Počas roka na turnajoch nebol čas pracovať s mužstvom. tak, ako by sme si to predstavovali. Som rád, že sa budeme môcť zohrať a nacvičiť herné vzorce pre oslabenia a presilovky.



OČAKÁVANIA? Snažím sa byť pozitívny. Podstatnú časť našej práce sme už pri výbere hokejistov urobili. Teraz je to na hráčoch a tréneroch. Budeme im držať palce zhora a tlačiť ich očami, aby sa im darilo. Moje či naše očakávania? Chceme vidieť progres a to, čo sme videli už predtým počas prípravných turnajov – dodržiavanie taktických pokynov a chuť pobiť sa o dobrý výsledok. Ak na tom postavíme našu hru, verím, že prídu aj výsledky, víťazstvá a že bude dôvod na úsmev.



KAPITÁN? Budeme ho riešiť až priamo na mieste, zatiaľ sme sa o tom nebavili. Bude na to dostatok času počas prípravného týždňa v Pjongčangu.





KTO S KÝM NA IZBÁCH? Hráči zatiaľ nevedia, s kým budú na izbách. Dozvedia sa to až priamo na mieste. Dohodli sme sa s trénerom tak, že im urobíme tzv. „rooming list“, čiže rozpis. Dali sme dokopy hráčske dvojice možno aj také, ktoré sa menej poznajú. Veríme, že sa teda spoznajú. Chceme tým čo najviac utužiť partiu a utvoriť tím. Veríme, že toto pomôže aj výkonom na ľade. V NHL sa mi pri niektorých tréneroch stalo nielen to, že nám vyberali ´parťákov´ na izbe, ale aj sedenie v kabíne. Rozhodne to nebolo na škodu.



RUSKÝ DOPING? Ťažko sa k tomu vyjadruje, ale som za to, aby sa trestali iba vinníci, nie celé výpravy alebo ľudia, ktorí s dopingom nič nemali.. Je to na škodu veci, keď sa to poníma celoplošne, ja to ako športovec nepochopím.“



PÄŤ KRUHOV BEZ HRÁČOV Z NHL? Zažil som olympijský turnaj bez hráčov NHL hneď ten prvý v Lillehammeri v roku 1994 a pre mňa to bola zatiaľ najkrajšia olympiáda. Všeobecne asi platí, že bez hráčov z NHL sa súťaž vyrovnáva a je náchylná na prekvapenia. Budeme sa snažiť, aby sme nejaké pozitívne prekvapenie urobili aj my.



NA ČO SA TEŠÍ? Teším sa, že uvidím celú olympiádu tak, ako keď som mal 19 rokov v Lillehammeri. Teším sa, že nebudem mať stres z toho, ako budem hrať, to som zažíval pred každým zápasom počas kariéry. Teraz to už pre mňa odpadá… Samozrejme, budem v Pjongčangu fungovať ako určitý servis a zábezpeka pre náš tím, ale ten hlavný stres budú na ľade zažívať hráči. Verím, že si to napriek tomu celé užijú.

