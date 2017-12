Bez elektrického prúdu je na strednom Slovensku pre počasie stále približne 15-tisíc domácností

BANSKÁ BYSTRICA 1. decembra (WebNoviny.sk) – Aktualizované VIDEO Bez elektrického prúdu je na strednom Slovensku stále približne 15-tisíc domácností, pričom ide najmä o okolie Žiaru nad Hronom a Banskej Bystrice.

Posilnené tímy v teréne

Počet porúch na elektrickom vedení sa podľa Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s. (SSE-D) od ôsmej hodiny večer nijako zásadne nezmenil.





„Naši pracovníci cez noc riešili iba tie najvážnejšie situácie, väčšina z nich bola od štvrtkového skorého rána na nohách, takže si potrebovali aj oddýchnuť. So svitaním však opäť nastupujú v posilnených tímoch do terénu a urobia všetko pre to, aby mali domácnosti elektrinu čo najskôr,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca SSE-D Miroslav Gejdoš.

Neprejazdné cesty a rozmočený terén

K výrazným výpadkom elektrickej energie dochádzalo vo štvrtok 30. novembra od piatej rána na území Banskobystrického a Žilinského kraja v dôsledku nepriaznivého počasia, najmä mokrého snehu.

Najhoršia situácia bola v okolí Žiaru nad Hronom, Rimavskej Soboty, Banskej Bystrice, Žiliny a Liptovského Mikuláša. V popoludňajších hodinách evidovali energetici až 30-tisíc domácností bez prúdu. V teréne zasahovalo 170 pracovníkov údržby, ktorí sa snažili situáciu normalizovať. Komplikácie im spôsobovali neprejazdné cesty a rozmočený terén.

Distribučná spoločnosť požiadala o pomoc aj Policajný zbor, ktorý im v rámci možností vytváral koridory na ťažko prejazdných cestách. Husté sneženie ustalo v kraji postupne po 16:00 a počet porúch už výrazne nenarastal.





Odporúčame:

Počasie na 10 dní





















Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.