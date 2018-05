Bez blokovania striel a bojovnosti sa zápasy nevyhrajú, vraví brankár Rybár po zápase so Švédmi

KODAŇ 12. mája (WebNoviny.sk) - Brankárovi slovenskej hokejovej reprezentácie Patrikovi Rybárovi sa málil zisk jedného bodu zo sobotňajšieho duelu so Švédskom (3:4 po predĺžení) na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku. Takisto ako ďalší jeho spoluhráči, aj tento 24-ročný rodák zo Skalice cítil, že mužstvo trénera Craiga Ramsayho mohlo proti favorizovanému protivníkovi dosiahnuť viac.

"Škoda, že sme nezískali viac ako bod, ale stalo sa. Na dnešnom výkone však môžeme stavať a nadviazať naň. Myslím si, že sme bojovali a ukázali sme, že so Švédmi vieme hrať. Vydarili sa nám nejaké veci, mne sa podarilo chytiť pár šancí. Chcel som chlapcom pomôcť," poznamenal po stretnutí v mixzóne gólman českého extraligového tímu HK Hradec Králové.

Istota prieniku do štvrťfinále

"Tri korunky“ stratili na MS 2018 prvý bod, ale aj po dvojbodovom triumfe nad Slovákmi už majú istotu prieniku do štvrťfinále. Slovenskí hokejisti majú na svojom konte 8 bodov a v tabuľke A-skupiny im patrí 5. miesto. V nedeľu majú Slováci voľno, v pondelok o 16.15 h nastúpia proti favorizovanému výberu Ruska. "Verím, že si tú bojovnosť a rýchlosť z duelu so Švédmi prenesieme aj do zvyšných zápasov," dodal Rybár.



Slovenský brankár v stretnutí čelil 33 streleckým pokusom Švédov, až 21 naňho smerovalo v úvodnej časti hry. "Počul som, že Švédi mali 21 striel. Mám však rád takéto zápasy, keď som ´v ohni´. Som sústredený na každý puk. Keď je tých striel trebárs päť, každá je nebezpečná a môže skončiť gólom," doplnil strážca slovenskej svätyne.

Výhra je o blokovaní a bojovnosti

Na otázku agentúry SITA, čo vraví na obetavú hru spoluhráčov, ktorí zblokovali veľké množstvo streleckých pokusov, odvetil: "Súčasný hokej je o tom, že bez blokovania striel a bojovnosti sa zápasy nedajú vyhrať. Veľmi mi to pomáha, aj keď strela náhodou prejde. Keď viem, že ju spoluhráč predo mnou blokuje, dokážem lepšie odhadnúť, z ktorej strany napokon priletí puk a tým pádom sa môžem natočiť na tú-ktorú stranu. Na také niečo som zvyknutý z pôsobenia v Čechách," skonštatoval syn niekdajšieho reprezentačného gólmana Pavla Rybára, strieborného medailistu z MS 2000 v Petrohrade a držiteľa bronzu zo šampionátu 2003 vo Fínsku.



Mimochodom, po 17 rokoch a siedmich dňoch nastúpil v slovenskej bránke na scéne MS proti Švédsku muž s menovkou Rybár. Patrik nadviazal práve na svojho otca Pavla, ktorý 5. mája 2001 chytal pri prehre Slovákov s "Tre Kronor" (1:3) na šampionáte v Nemecku.

