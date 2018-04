Bernaťák má výhrady voči Druckerovmu návrhu, Baránik hovorí o kritériach policajného prezidenta

Funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru a šéfa policajnej inšpekcie by malo byť sedem rokov bez možnosti opätovnej voľby a po novom by nemalo byť možné ich bezdôvodne odvolať. Nomináciám do oboch funkcií by mal podľa ministra vnútra predchádzať dvojkolový výber s verejným vypočutím.