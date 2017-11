Beňušove kanoe ako nákupný košík

BRATISLAVA 30. novembra 2017 (WBN/PR) – Kanoe na pokladničnom páse a prekvapení zákazníci.

Vodný slalomár Matej Beňuš nakrúcal druhé zo série promo videí pre svojho platinového partnera spoločnosť BILLA za plnej prevádzky predajne.

Fanúšikovia ho môžu vidieť na športovcovom profile už dnes.

Strieborný olympijský medailista Matej Beňuš prijal tento rok veľkú výzvu. Pre platinového partnera nakrúcal dve videá, v ktorých hralo hlavnú úlohu jeho kanoe, no tentoraz v obzvlášť netradičných situáciách. Kým v prvom videu, ktoré Beňuš zverejnil v lete tohto roka, pádloval medzi rožkami, v druhom je z kanoe nákupný košík. V rámci toho, že samotný športovec preferuje zdravý životný štýl a je zástancom slovenských výrobkov, do kanoe si vybral najmä lokálne výrobky od slovenských dodávateľov. Vzhľadom na dĺžku lode nebolo nakrúcanie vôbec jednoduché. Zábery sa natáčali počas plnej prevádzky predajne a okrem komplikovanej manipulácie s loďou musel tím dbať aj na bezpečnosť zákazníkov. Najväčším problémom sa priamo na mieste ukázali práve rozmery kanoe.

„Kanoe mám v rukách takmer každý deň, prekladal som ho na mnohých miestach, no predajňa potravín a obzvlášť pokladničný pás sú naozaj neštandardné miesto. Tím ľudí, ktorý vymyslel tieto videá však nechal konečné rozhodnutie na mne. Viem pri čom ho nepoškodím a takisto viem odhadnúť, kam sa zmestí a kam už nie. Aj preto, keď som prišiel do predajne, museli sme pôvodnú verziu zľahka upraviť,“ hovorí Matej Beňuš.

Kanoe ako nákupný košík

Nakrúcanie druhého promo videa trvalo približne 45 minút, v porovnaní s prvým bolo technicky jednoduchšie. Strieborný olympijský medailista „iba“ vyložil loď na pohyblivú časť pokladničného pásu a po nablokovaní nákupu ju vyniesol z predajne. „Priznám sa, že tak ako vo väčšine rodín, aj u nás chodí nakupovať najmä manželka a vždy si vyberá produkty, ktoré pochádzajú zo Slovenska. Ona vie, čo mi chutí najviac. Ja sa v potravinách zastavím najčastejšie vtedy, keď na niečo zabudne a volá mi, či z lodenice neskočím ešte do obchodu. Obe videá sme nakrúcali naraz, trvalo to približne tri hodiny. Za posledné roky to bol môj najdlhší pobyt v obchode,“ vraví s úsmevom Matej Beňuš.

Video pre fanúšikovskú stránku

Video, v ktorom Beňuš nakupuje priamo do svojho kanoe, môžu fanúšikovia vidieť už dnes na jeho facebookovom profile a takisto .

„Sme radi, že už druhý rok pokračujeme v spolupráci práve s Matejom. Okrem toho, že je vynikajúci kanoista je aj vzorom zdravej životosprávy, čo je v súlade so stratégiou našej spoločnosti. O to viac nás teší, že sa aktívne zapojil do našej podpory lokálnych dodávateľov,“ uvádza marketingová riaditeľka BILLA Slovensko Denisa Pernicová. Spoločnosť BILLA podporuje regionálnych výrobcov dlhodobo. Príkladom je ponuka produktov pod značkou Slovenská farma, ktorú uviedla v roku 2013. Tento rok zákazníkom predstavila už konkrétnych farmárov a producentov, ktorí stoja za produktami pod značkou Slovenská farma a sú garanciou 100% slovenského pôvodu. „Zároveň sme v novembri spustili v bratislavskom a spišskom regióne projekt BILLA regionálni dodávatelia, ktorý postupne rozšírime po celom Slovensku. Vážime si samotnú aktivitu Mateja v tejto kampani, video je nápadite a zároveň veľmi vtipné. A aj preto podporujeme kvalitného slovenského športovca, ktorý reprezentuje našu krajinu a budeme ho naďalej povzbudzovať pri plnení jeho olympijského sna,“ doplnila marketingová riaditeľka BILLA Slovensko Denisa Pernicová.

Nakrúcanie bolo za plnej prevádzky predajne, išlo o centrálu spoločnosti BILLA na Bajkalskej ulici v Bratislave.

Čísla z nakrúcania:

2 počet videí, ktoré Matej nakrúcal

3 hodiny trvalo natáčanie oboch tohtoročných videí

3,5 metra – dĺžka kanoe

10 kilogramov váha kanoe olympijského medailistu

45 minút trvalo nakrúcanie druhého - dnes zverejneného videa

