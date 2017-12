Bayern si chce udržať trénera Heynckesa ešte dva roky, následne ho má vystriedať iný kouč

MNÍCHOV 5. decembra (WebNoviny.sk) - Vedenie nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov má v pláne presvedčiť trénera A-mužstva Juppa Heynckesa, aby vo funkcii zotrval do roku 2019.

Nástupcom 72-ročného rodáka z Mönchengladbachu by sa následne mal stať súčasný reprezentačný kouč Joachim Löw. Informuje o tom periodikum Bild.

Dohodli sa na spolupráci

Heynckes na konci septembra prerušil svoj trénersky dôchodok, keď nahradil odvolaného Carla Ancelottiho. S Bavormi sa dohodol na spolupráci do konca aktuálnej sezóny, aj keď doteraz nepodpísal žiaden kontrakt. Finančný šéf Bayernu Jan-Christian Dreesen ho opakovane žiadal, aby prišiel podpísať zmluvu, no nenašiel si na to čas.





V roku 2009 sa Heynckes ako tréner Bayernu pre Kicker vyjadril, že pri Ulim Hoenessovi, prezidentovi klubu, nepotrebuje zmluvu - stačí potriasť si rukami a Uli rozhodne o výške platu.

Možný koniec pri národnom tíme

Tréner úradujúcich majstrov sveta Löw má platnú zmluvu do roku 2020, ale údajne je možné, že po MS 2018 uzavrie kapitolu pri národnom tíme.

Dávnejšie avizoval, že pred nástupom do ďalšieho zamestnania by si vzal ročné voľno. Medzi potenciálnymi nástupcami Heynckesa sa spomínajú aj mladí tréneri Julian Nagelsmann a Thomas Tuchel.

