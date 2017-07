Basketbalová Handlová posilnila svoj káder o nových legionárov

HANDLOVÁ 28. júla (WebNoviny.sk) - Mužstvo najvyššej slovenskej basketbalovej súťaže (SBL) MBK Baník Handlová angažoval do sezóny 2017/2018 ďalších nových hráčov.

Do tímu pribudli Švajčiar Jeremy Landenbergue, Američania Marcus Tyus a Doug Brooks. V mužstve zostáva odchovanec Miroslav Mátych. Informuje o tom oficiálna klubová stránka Handlovčanov aj web SBL.



Landenbergue s dobrými odporúčaniami

Dvadsaťštyriročný švajčiarsky rozohrávač Jeremy Landenbergue naposledy pôsobil v domácom tíme BC Boncourt Red Team, za ktorý v predchádzajúcom ročníku odohral 24 zápasov, priemerne v nich dosiahol 10,1 bodu, 2,4 doskoku, 2,0 asistencie a 1,1 zisku.

"Mal som na neho dobré referencie od kolegov. Kandidátov bolo viac, najmä z Balkánu, ale tí boli mimo našich možností. Niektorí v nich aj boli, ale nakoniec som sa rozhodol pre Jeremyho,“ ozrejmil pre web basketliga.sk nový tréner Handlovej Krunoslav Krajnovič.

Prvá profesionálna skúsenosť

Pre 23-ročného Američana Marcusa Tyusa je Handlová prvou profesionálnu skúsenosťou. „Všetka tvrdá práca, ktorú som vložil do basketbalu, ma dostala až sem. Teším sa z toho, že som mohol podpísať zmluvu a posunúť sa vo svojej kariére,“ poznamenal pre web SBL Tyus.



Doteraz si obliekal dres Omahy, univerzitného tímu z Nebrasky, kde nazbieral v priemere na zápas 17,1 bodu, 3,0 doskoku, 1,7 asistencie a 1,6 zisku. Krajnovič na jeho adresu povedal:

"Predovšetkým od neho očakávam body. Má dobrú streľbu z trojkového priestoru a veľmi dobre vie prenikať do koša. Veľkým plusom okrem jeho čísiel je aj to, že ide o vodcovský typ. Bol najlepším hráčom tímu na svojej univerzite. Pre mňa je však najdôležitejšie, že okrem toho, že je dobrý v útoku, tak je aj dobrým obrancom."

Krídelník z univerzity s najlepšou obranou

Druhá americká posila Handlovej 23-ročný krídelník Doug Brook takisto ako Tyus odštartuje na Slovensku profesionálnu kariéru. Posledné štyri sezóny odohral v tíme univerzity Virginia Commonwealth. V ročníku 2016/2017 dosiahol v 35 stretnutiach priemer 5,6 bodu, 2,9 doskoku, 1,9 asistencie a 1,6 zisku.

„Brooks prichádza z univerzity, ktorá hrá jednu z najlepších obrán. Z minuloročného tímu odchádzajú do NBA jeden až traja hráči. Je špecialistom na defenzívu, jeho úlohou je v tejto činnosti zvyšovať agresivitu na maximum. Štatistiky síce nie sú nejaké oslnivé, ale nevidia veci, ktoré on dokáže spraviť. Mal by byť obranným lídrom tímu,“ pokračoval Krajnovič.

V družstve Baníka bude aj naďalej pôsobiť 22-ročný odchovanec klubu Miroslav Mátych. V uplynulej sezóne SBL odohral 22 stretnutí s priemerom 2,2 bodu na duel. Podľa informácií webu basketliga.sk plánuje vedenie Handlovej doplniť káder ešte o troch zahraničných hráčov, najmä do priestoru pod košom.

