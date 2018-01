Basketbalistky Good Angels prehrali úvodný súboj o postup do semifinále Európskeho pohára

KOŠICE 25. januára (WebNoviny.sk) - Basketbalistky Good Angels Košice nevstúpili ideálne do súboja o postup do semifinále play-off Európskeho pohára FIBA žien. Vo štvrtkovom prvom zápase na vlastnej palubovke podľahli hráčkam talianskeho Reyer Benátky 68:89.

"Anjelky" sa museli zaobísť bez Zuzany Žirkovej, kapitánka Košíc si pred stretnutím privodila výron členka a svoje spoluhráčky podporovala iba z lavičky. Favorizované hostky si rozhodujúci náskok vypracovali už v prvom polčase, po ktorom viedli o 19 bodov. Domáce po obrátke zabrali, dokázali nastrieľať 25 bodov, ale Benátky si napokon v Košiciach vypracovali do odvety 21-bodový náskok.

V benátskom drese sa darilo slovenskej reprezentantke Marii Růžičkovej, ktorá nazbierala 13 bodov a pridala štyri asistencie. Reyer v pohárovej Európe ešte v tejto sezóne v deviatich zápasoch neokúsili trpkosť prehry. Odveta je na programe 31. januára na talianskej pôde.

Európsky pohár FIBA

prvý zápas o postup do semifinále play-off



Good Angels Košice (SR) – Reyer Benátky (Tal.) 68:89 (17:32, 13:17, 25:22, 13:18)

Zostava a body Košíc: Morrisová 15, Bálintová 13, Petersová 10, Jurčenková 9, M. Páleníková 3 (Sverrisdóttirová 8, Stehlíková 5, Sarauskaite 4, Stehlíková a Blanárová po 0)

Najviac bodov Benátok: R. Williamsová 21, Walkerová 19, Carangelová 16 (4 trojky), M. Růžičková 13

TH: 19/13 – 20/13 , fauly: 18 – 18, trojky: 5 – 8, rozhodovali: Bodrogváry (Maď.), Karakatsounis (Gréc.), Tomičová (Chor.), 2000 divákov



Hlasy (zdroje: RTVS, SITA):



Peter Jankovič (tréner Košíc): „V takýchto zápasoch nie je priestor na oddych. Nezachytili sme úvod, jedna štvrtina nás stála priaznivý výsledok. Súperky potvrdili kvalitu dostali sme 89 bodov, čo je enormne veľa, takto sa nedá vyhrať. Zuzka Žirková chýbala nielen na ihrisku, no ťažko povedať, ako by sme hrali, ak by mohla nastúpiť. Bez srdiečka sa na tomto leveli nedá hrať. Určite do odvety nepôjdeme s tým, že to vypustíme. Urobíme maximum, aby sme odohrali dobrý zápas a aby sme v ňom boli úspešní. Benátky majú momentálne lepšiu formu a vyššiu kvalitu než my, no vopred sa nevzdávame.“



Anna Jurčenková (kapitánka Košíc): „Zuzka veľmi chýbala je to veľká hráčka, dá do hry myšlienku aj bojovnosť. Mali sme zlý úvod, pustili sme ich do ich hry – majú veľkú úspešnosť streľby a my sme ich nechali strieľať. Nevyzerá to pre nás dobre, ideme hrať vonku, no musíme zabojovať a dať do toho väčšie srdce a bojovnosť.“



Marie Růžičková (hráčka Benátok): „Som, samozrejme, spokojná. Aj my však môžeme doma prehrať hrá sa 80 minút, nie 40. Je však výhoda, že odvetu odohráme doma. Myslím si, že sme boli dobre pripravené a mali sme aj trochu potrebného šťastia. Človek sa trochu cíti byť pod tlakom, keď sa po rokoch vráti, no výrazne sa to na mne nepodpísalo. Teším sa, že sa na mňa prišli pozrieť moji rodičia.“



Barbora Bálintová (rozohrávačka Košíc): „Chceli sme dnes vyhrať čo i len o jeden bod, ale súper nám to nedovolil. Ony hrali agresívne, rýchlo a mali vysokú percentuálnu úspešnosť streľby, my sme im dovolili veľa voľných striel. V odvete nemáme čo stratiť, verím však, že sa s tým bude dať niečo spraviť.“

