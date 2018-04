Basketbalistky Good Angels Košice si z extraligy žien odniesli pätnásty a posledný titul

KOŠICE 11. apríla (WebNoviny.sk) - Basketbalistky Košíc si vybojovali svoj 15. a zároveň posledný titul v slovenskej extralige, siedmy pod značkou Good Angels. V stredajšom treťom finálovom zápase na vlastnej palubovke zdolali hráčky MBK Ružomberok 88:73 a sériu hranú na tri víťazstvá ovládli bez zaváhania. Posledný duel absolvovala symbolicky aj kapitánka Košíc Zuzana Žirková, ktorá už skôr avizovala koniec aktívnej kariéry.

Slovenská liga nepozná iného víťaza

Domáce basketbalistky začali aktívnejšie, po dvoch minútach viedli 7:0, postupne zabrali aj hostky a priebežne sa dostali aj do päťbodového vedenia. Úvodná štvrtina však napokon patrila "Anjelkam". V druhej 10-minútovke pokračoval vyrovnaný trend, ale Košice potvrdili úlohu favorita a do polčasovej prestávky si utvorili päťbodový náskok.

Tretia časť napovedala o osude zápasu, keď si zverenky trénera Petra Jankoviča vypracovali 12-bodový odstup. V záverečnom dejstve sa síce Ružomberčanky snažili, ale duel sa im nepodarilo zdramatizovať.

Ružomberok sa predstavil vo finále po troch sezónach. Slovenská liga v ére samostatnosti nepozná iného víťaza ako tohtoročných súperov. Košický klub bude v budúcom ročníku pokračovať ako Young Angels so zameraním sa na mládež.

Výsledok stredajšieho tretieho stretnutia finále play-off extraligy basketbalistiek 2017/2018 (hralo sa na tri víťazstvá)

Good Angels Košice - MBK Ružomberok 88:73 (24:23, 25:21, 25:18, 14:11) - konečný výsledok série 3:0, GA Košice si vybojovali majstrovský titul

Zostavy a body:

Košice: Žirková 17, Morrisová 14, Petersová 13 (4 trojky), Jurčenková 10 (11 doskokov), M. Páleníková 4 (Bálintová 17 (3 trojky), Deptová 5, Stehlíková 4, Šarauskaité 4, Blanárová, Theiner, Majorošová po 0)

Ružomberok: Ellenbergová-Wileyová 28 (6 trojok), Walkerová-Kimbroughová 10, Bozókiová 9, Janoščíková 6, Mištinová 3 (Buttsová 10, Kováčiková 5, Belušová 2, Moravčíková, Jackovecová, Stašová po 0)

TH: 18/13 - 18/16, fauly: 20 - 21, trojky: 11 - 9, rozhodovali: Zubák, Karniš a Matejčík, 2500 divákov

Hlasy

(zdroj: RTVS, SITA)

Zuzana Žirková (kapitánka Košíc): "Toto je definitívny koniec, moje pocity sa opisujú ťažko. Myslím si, že každý, kto niečo podobné zažil, vie, o čom hovorím. Emócie sú naozaj veľmi silné. Musím poďakovať aj divákom, lebo vďaka nim som tu. Ďakujem za všetky dievčatá všetkým ľuďom, ktorí prišli. Sme radi, že sme im mohli dať posledný 15. titul. Keď som nastúpila na poslednú polminútu, nevedela som sa sústrediť tak ako na začiatku, ale je to pochopiteľne, premohli ma emócie.

Košice sú športové mesto a diváci to dnes jasne ukázali. Nechcem sa narýchlo obzerať za svojou kariérou, ale každý, kto ma pozná, vie, čo som dosiahla, a nebolo toho málo. Teraz sa už nikam neponáhľam. Mám voľné leto, ale dúfam, že ešte pomôžem tomuto mestu."



Daniel Jendrichovský (generálny manažér Košíc): "Keď si raz budem prehrávať video z tohto posledného zápasu, budem plakať, tak ako som plakal dnes. Chcem povedať, že diváci v tomto stretnutí utvorili fantastickú atmosféru a tento posledný 15. titul je pre nich. Čo sa týka zápasu, bola to paráda. Väčšinou duely o titul nebývajú také ofenzívne, ako bol ten dnešný. Som rád, že Ružomberok to ´nezabalil´ a diváci sa mali na čo pozerať. Aj tento zápas potvrdil, že všetko toto mi bude veľmi chýbať."

Peter Jankovič (tréner Košíc): "Všetka česť hráčkam, ako zvládli celú finálovú sériu, a najmä tento posledný zápas po informácii, že klub končí. Ja sám som mal na konci stretnutia slzy na krajíčku. Chcem sa ešte raz poďakovať celému tímu za predvedené výkony a za zisk titulu. Zároveň verím, že v budúcnosti vznikne v Košiciach niečo nové a možno aj úspešnejšie ako táto víťazná éra Good Angels."

Juraj Suja (tréner Ružomberka): "V prvom rade chcem pogratulovať Košiciam k jubilejnému 15. titulu. Je úctyhodné, že toľké roky dokázali ovládať slovenský ženský basketbal. Klobúk dole. To isté platí aj o Zuzane Žirkovej, ukázala, že je pani hráčka. Veríme, že basketbal zostane v Košiciach. Pre mňa je však najpodstatnejší Ružomberok a my sme šťastní, že sme sa dokázali dostať do finále po ťažkých rokoch. Som hrdý na tento tím, ktorý dokázal za krátky čas veľmi veľa. Myslím si, že aj vo finále, okrem prvého zápasu, sme nedali súperovi nič zadarmo. Veľká vďaka patrí hráčkam, ktoré bojovali ako kolektív. Bolo to najlepšie družstvo, aké som trénoval."

Prehľad majsteriek Slovenska v extralige basketbalistiek

2018 Good Angels Košice

2017 Good Angels Košice

2016 Good Angels Košice

2015 Good Angels Košice

2014 Good Angels Košice

2013 Good Angels Košice

2012 Good Angels Košice

2011 Dobrí anjeli Košice

2010 Dobrí anjeli Košice

2009 Maxima Broker Košice

2008 KOSIT 2013 Košice

2007 K CERO VODS Košice

2006 K CERO I.C.P. Košice

2005 Delta I.C.P. Košice

2004 Delta I.C.P. Košice

2003 SCP Ružomberok

2002 SCP Ružomberok

2001 SCP Ružomberok

2000 SCP Ružomberok

1999 SCP Ružomberok

1998 SCP Ružomberok

1997 SCP Ružomberok

1996 MŠK SIPOX Ružomberok

1995 SIPOX Ružomberok

1994 SIPOX Ružomberok

1993 SCP Ružomberok





