Basketbalistky Good Angels Košice postúpili do štvrťfinále Európskeho pohára FIBA

KOŠICE 12. januára (WebNoviny.sk) - Dvojzápasový systém vyraďovacej časti v basketbalovom Európskom pohári FIBA je nemilosrdný. Keď prehráte prvý zápas vysokým rozdielom, druhý musíte vyhrať ešte vyšším, ak chcete ísť ďalej.

Good Angels Košice v domácej odvete osemfinále proti francúzskemu Landes (63:44) museli aj chceli a svoj plán postupnými krokmi dokráčať do štvrťfinále naplnili do bodky. Už v 17. min sa dostali do 13-bodového vedenia (30:17), ktoré ich na dva body priblížilo postupovému rozdielu (V Landes prehrali 55:69). Také jednoduché to zasa ale nebolo.

Rozhodla dôsledná obrana

Francúzky sa priebežne dostali na 5-6 bodov a až 2 body Barbory Bálintovej v 35. min znamenali virtuálne postupové vedenie 56:50, ktoré si Košičanky v dramatickom závere postrážili. V koncovke padli dôležité body najmä z rúk kapitánky Zuzany Žirkovej a českej legionárky Romany Stehlíkovej.

"Hrabali sme, hrabali a napokon sa vyhrabali do štvrťfinále. Čo môže byť pozitívnejšie pre divákov, ako keď do poslednej sekundy sú v napätí, a dobre sa to napokon celé skončí? Ako v americkom filme," spokojne skonštatoval generálny manažér Good Angels Košice Daniel Jendrichovský.

Jendrichovský uznal, že košický tím sa na súpera výborne pripravil a najmä dôsledná obrana bola zrejme najpodstatnejší faktor postupového úspechu. "Aj u súpera me bránili dobre s výnimkou 10 minút. Tá jedna nevydarená štvrtina (8:26 - pozn. SITA) nás mohla pochovať. Stále som však veril, že nie sme o toľko slabšie družstvo, aby sme takto skončili," pokračoval Jendrichovský.

Odvaha tria Stehlíková, Bálintová, Žirková

V odvetnom zápase okrem skvele naordinovanej taktiky zvlášť ocenil prínos 18-bodovej Američanky Darxie Morrisovej a v závere zápasu zasa odvahu trojice Stehlíková, Bálintová, Žirková.

"Vzali to na seba, keď bolo treba. Romča Stehlíková bola asi hlavný hrdina. V závere dobre bránila, premieňala trestné hody a najmä jej fantastická prihrávka Zuzke Žirkovej necelú minútu pred koncom na 16-bodový rozdiel asi úplne rozhodla," všimol si Jendrichovský.

Tréner GA Košice Peter Jankovič na otázku agentúry SITA priznal, že väčší adrenalín v pozícii hlavného kouča tohto tímu ako v odvete osemfinále EP FIBA s Landes nezažil. "Určite toto bol najväčší. Počas zápasu mi bolo takmer až do plaču. Som ešte mladý tréner a každým takýmto stretnutím sa niečo naučím. Dúfam, že ich ešte bude veľa," podotkol Jankovič.

Najbližším súperom Reyer Benátky

K najbližšiemu súperovi, talianskemu tímu Reyer Benátky, ktorý v osemfinále vyradil francúzsky Saint-Amand Hainaut zdrvujúco v súčte skóre 175:113 (87:58 /v/ a 88:55 /d/), Jankovič poznamenal: "Benátky? Vyhrali základnú časť bez prehry a hladko prešli aj prvým kolom vyraďovacej časti. Vieme, do čoho ideme. Pevne verím, že sme ešte nepovedali posledné slovo a že doma to rozbehneme tak, že tohto súpera potrápime."

Podľa Jendrichovského Benátky sú silné, ale vzhľadom na zloženie ich základnej skupiny si myslí, že v tejto edícii EP FIBA ešte nehrali ťažký zápas. "Prvý taký ich čaká až u nás a ja verím, že im to ešte statočne osladíme," dodal v dobrej nálade košický generálny manažér.

Prvý súboj štvrťfinále EP FIBA Good Angels Košice - Reyer Benátky bude vo štvrtok 25. januára v Košiciach, odveta 1. februára od 20.30 h v Benátkach. V prípade stavu 1:1 na zápasy o postupujúcom tíme rozhodne celkové lepšie skóre.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.