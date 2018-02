Barteková túži byť pri dekorovaní úspešných Slovákov, počas olympiády ju čaká zasadanie MOV

BRATISLAVA 3. februára (WebNoviny.sk) - V prvý februárový piatok do dejiska ZOH 2018 odletela aj najmladšia členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a slovenská reprezentantka v streľbe Danka Barteková.

Bronzovú skeetárku z OH 2012 v Londýne čaká tento mesiac v Kórei náročný program, v rámci ktorého okrem iného absolvuje aj riadne zasadanie MOV. Do Pjongčangu si ako morálnu oporu zobrala aj mamu, ktorá jej bude robiť spoločnosť v čase (ne)pracovného voľna. Ako Danka Barteková pripomenula, spolu by chceli vidieť niekoľko športových súťaží, na ktorých budú štartovať aj slovenskí reprezentanti.

Porozmýšľa nad výberom súťaží

"Veľmi sa na to teším. Som plná očakávania. Samozrejme, v Pjongčangu budem mať aj povinnosti, počas olympiády máme zasadanie MOV, ale určite si nájdem aj niekoľko dní na návštevu športovísk," povedala Danka Barteková a pokračovala: "Verím, že v Kórei si pár dní užijem pravú olympijskú atmosféru. Bez stresu a v pokoji. Zopár pretekov uvidím naživo. Verím, že budem mať čas, aby som sa pripravila na tie preteky, v ktorých chcem naživo vidieť najmä Slovákov."





Športovkyňa, ktorá prvú seniorskú medailu (striebro) vybojovala už pred 17 rokmi na MS 2001 v Káhire, si chce aj v Pjongčangu vychutnať medailový ceremoniál z tej druhej strany barikády - z pozície členky MOV. "V Pjongčangu budem minimálne päť - šesť dní. Určite sa prihlásim medzi tých ľudí, ktorí budú odovzdávať medaily. Budem si to musieť ešte rozmyslieť, lebo veľmi rada by som tie krásne chvíle opäť zažila. Tak ako to bolo na OH 2016 v Riu pri Maťovi Tóthovi alebo pri chalanoch z našej ká-štvorky," pripomenula Danka Barteková hviezdne chvíle slovenského športu, ktoré v roku 2016 zažila v epicentre diania v Riu de Janeiro.

"Budem musieť porozmýšľať, aké súťaže si počas pobytu v Kórei mám vybrať. Určite tam bude biatlon, ženské súťaže, ktoré sú hneď na začiatku olympiády, takže toto by som mala zvládnuť," prezradila 33-ročná rodáčka z Trenčína svoju veľkú túžbu. "Samozrejme, o tento šport bude medzi členmi MOV veľký záujem aj z iných krajín, ktoré v ňom tiež majú svoje medailové želiezka. Dúfam však, že sa k tomu vytúženému medailovému ceremoniálu dostanem," pripomenula agilná členka komisie športovcov MOV svoju šancu byť súčasťou medailového ceremoniálu.

Chcela so sebou zobrať aj pušku

"Veľmi rada by som aj v Pjongčangu urobila niekomu zo Slovákov radosť aj na slávnostnom pódiu. Bolo by to krásne, keby som mohla niekomu z nich zavesiť na krk cenný kov," dodala stále aktívna športovkyňa, ktorá aj pred odchodom do dejiska ZOH 2018 myslela na skutočnosť, že v marci ju čakajú prvé preteky Svetového pohára v Mexiku.

"Uvažovala som si zobrať so sebou aj pušku, aby som v čase voľna mohla v Kórei aj trénovať. Snažila som sa o to. Bolo mi vysvetlené, že to asi nepôjde, preto na záver pobytu sa presuniem do Soulu, aby som absolvovala krátke strelecké sústredenie. Respektíve, ak to pôjde, budem sa ponáhľať domov, aby som sa mohla nerušene pripraviť na novú súťažnú sezónu, počas ktorej okrem MS a ME chcem absolvovať aj štyri kolá Svetového pohára a ďalšie významné súťaže, ktoré tento rok máme zaradené do medzinárodného kalendára," priblížila Danka Barteková svoj tréningový program hneď po návrate z Pjongčangu.

