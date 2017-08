Barcelonu zasiahla kríza, o odchode rozmýšľa Iniesta a s podpisom zmluvy váha aj Messi

BARCELONA 22. augusta (WebNoviny.sk) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona by po Brazílčanovi Neymarovi mohli opustiť ďalšie dve ikony - Španiel Andrés Iniesta a Argentínčan Lionel Messi.

Prvý menovaný v interview pre denník El País naznačil, že si vie svoje pôsobenie predstaviť aj niekde inde. Iniestu veľmi znepokojuje kríza v tíme "blaugranas". Tá predbežne vyvrcholila fiaskom v Španielskom superpohári, kde Barcelona podľahla v oboch dueloch Realu Madrid s výsledným skóre 1:5.



Iniesta môže zamieriť ku Guardiolovi

"Stále mám zmluvu s Barcelonou, ale veľa vecí sa zmenilo. Pred tromi rokmi som si takúto situáciu nevedel predstaviť, ale teraz prvýkrát v kariére premýšľam nad svojou budúcnosťou," povedal 33-ročný špílmacher Iniesta, ktorý v barcelonskom "áčku" pôsobí od roku 2002. Jeho zmluva sa končí 30. júna 2018, navyše trénerovi Ernestovi Valverdemu sú k dispozícií do stredu poľa aj iní hráči - Sergio Busquets, Ivan Rakitič či nedávno kúpený Paulinho.

Podľa denníka Mundo Deportivo čoskoro pribudne aj Jean-Michel Seri z francúzskeho OGC Nice. Anglický "The Sun" šípi, že Iniesta by mohol zamieriť do Manchestru City, kde by sa stretol s niekdajším koučom zo slávnej barcelonskej éry a dobrým priateľom Pepom Guardiolom.





Messi je nahnevaný

Médiá na Britských ostrovoch tiež referujú o tom, že o odchode z Camp Nou vážne premýšľa aj Lionel Messi. Argentínčan má byť poriadne nahnevaný na vedenie klubu pre neúspešnú transferovú politiku. Údajne sa už malo uskutočniť stretnutie predstaviteľov Manchestru City so zástupcami 30-ročného rodáka z Rosaria. "Citizens" sú jedni z mála, ktorí by si mohli dovoliť obrovskú investíciu do 5-násobného najlepšieho futbalistu sveta. Messimu sa vraj tiež pozdáva aj to, že vedenie z Etihad Stadium každoročne nešetrí na posilách a k Argentínčanovi je ochotné prikúpiť ďalších popredných futbalistov.

Messi má vo svojej zmluve zakotvenú výstupnú klauzulu vo výške 275 miliónov eur, pričom po prestupe Neymara do Paríža St. Germain za astronomických 222 miliónov eur sa odstupné za Messiho zrazu nejaví ako nereálna cifra. The Sun zdôrazňuje, že Messi stále váha nad podpisom novej zmluvy s Barcelonou, hoci klub o dohode s hráčom informoval už pred mesiacom. Je teda otázne, či chce barcelonských funkcionárov prinútiť k vylepšeniu vlastných podmienok alebo takto žiada poriadne posilnenie kádra. Spomenutý zdroj tiež dodáva, že ak by Messi nepodpísal novú zmluvu, tá súčasná mu vyprší na konci sezóny 2017/2018. Stal by sa tak voľným hráčom a namiesto odstupného 275 miliónov eur by väčšinu z tejto čiastky Manchester City poslal priamo na hráčov účet po zrealizovaní transferu.

