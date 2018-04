Barcelona suverénne vyhrala finále Copa del Rey, kapitán Iniesta sa rozhoduje o odchode do Číny

MADRID 22. apríla (WebNoviny.sk) - Sobotňajšie finále Španielskeho pohára 2017/2018 prinieslo jednostrannú záležitosť futbalistov FC Barcelona. Tí si na štadióne Wanda Metropolitano v Madride poradili s hráčmi FC Sevilla vysoko 5:0 a pridali do klubovej zbierky jubilejnú 30. trofej z tejto súťaže.

"Blaugranas" vládnu Copa del Rey nepretržite od sezóny 2014/2015. Napodobnili tak počínanie Athletica Bilbao z rokov 1930-1933. Aj Baskovia vtedy triumfovali štyrikrát v rade.

Katalánske mužstvo získalo premiérovú trofej v ročníku 2017/2018 a je blízko spečatenia zisku titulu aj v španielskej Primera División. V Lige majstrov však tretí rok po sebe ukončilo púť už vo štvrťfinále, keď nestačilo na AS Rím (4:1 doma, 0:3 vonku).

Messi sa vyrovnal legendárnemu Zarrovi

"Tento výsledok nezmaže to, čo sa stalo v Ríme, ale je to dôležitá trofej, ktorú by sme pred začiatkom sezóny všetci brali," vyhlásil po stretnutí útočník barcelonského tímu Luis Suárez. Tridsaťjedenročný Uruguajčan už do prestávky dvakrát zaťažil konto Sevillčanov, ďalšie zásahy "hostí" zaznamenali Lionel Messi, Andrés Iniesta a z pokutového kopu Philippe Coutinho.



"Do zápasu sme vstúpili naozaj veľmi dobre. Hrali sme organizovane, boli sme koncentrovaní, darilo sa nám a prinieslo to svoje ovocie. Je to krásna chvíľa pre našich fanúšikov. Chceli sme vyhrať bez ohľadu na ostatné okolnosti," doplnil Suárez. Jeho argentínsky partner z ofenzívy "FCB" Messi sa v sobotu vyrovnal legendárnemu Telmovi Zarrovi. Po dlhých 68 rokoch stal iba druhým hráčom, ktorý skóroval v piatich finálových dueloch Copa del Rey.

Možný odchod kapitána Iniestu

Andrés Iniesta získal už 31. klubovú trofej. V súvislosti s týmto hráčom sa už niekoľko týždňov špekuluje o jeho možnom odchode do Číny. Majster sveta (2010) aj Európy (2008, 2012) po dueli so Sevillou prezradil, že definitívne rozhodnutie oznámi v najbližších dňoch.

"Je vo mne mnoho emócií, mnoho pocitov, v klube som prežil dlhé roky. Som rád, že sme získali tento titul. Vážim si náklonnosť a rešpekt, ktorý ku mne ľudia prechovávajú. Je to pre mňa neoceniteľná vec. Tento týždeň verejne oznámim rozhodnutie, ktoré urobím ako človek aj ako športovec," povedal 33-ročný dlhoročný kapitán Barcelony podľa webu soccerway.com.

Ako ďalšie pôsobisko Iniestu sa v ostatných týždňoch spomínal čínsky klub Tchien-ťin Čchüan-ťien, avšak podľa najčerstvejších správ by jeho ďalšou hráčskou zastávkou mohol byť iný tím z najľudnatejšej krajiny sveta - Čchung-čching Li-fan.



"Odohral skvelý zápas a chcel som, aby si ho ľudia na konci užili," vysvetlil barcelonský kouč Ernesto Valverde dôvod Iniestovho striedania v 88. min. "Bolo potešenie ho sledovať. Je to pre nás veľké šťastie, že ho máme. Rovnaké je to aj v prípade Messiho. Všetko, čo na ihrisku robia, sa javí také jednoduché," doplnil 54-ročný kouč.

Katalánsky denník Mundo Deportivo pred sobotňajším finále Copa del Rey uverejnil informáciu, že Valverdeho pozíciu už nezachránia žiadne výsledky. Barcelonskí funkcionári však odmietli akékoľvek správy o jeho odchode.

Andalúzania neboli vo forme

Sevilla v minulosti vyhrala španielsku pohárovú súťaž dovedna 5-krát. Ostatný raz sa jej to podarilo v sezóne 2009/2010. Andalúzania vtedy vo finále prekonali Atlético Madrid (2:0). "Bol to hrozný zápas. Bolo prakticky nemožné čeliť súperovi s takými impozantnými hráčmi, navyše v takejto forme. Snažili sme sa, ale bolo veľmi ťažké nájsť účinnú protizbraň. Prehra vo finále bolí, ale protivník bol lepší a musíme to akceptovať," skonštatoval podľa oficiálneho klubového webu tréner Sevilly Vincenzo Montella.



Štyridsaťtriročného Taliana okrem trpkej prehry mrzelo aj to, že jeho mužstvu unikla možnosť zabezpečiť si pre budúcu sezónu miestenku v pohárovej Európe. Takto bude musieť ešte poriadne zabojovať v zostávajúcich piatich ligových dueloch. Sevilla je v tabuľke La Ligy momentálne na 7. pozícii. Tá zaručuje účasť v 2. predkole EL 2018/2019.

"Nie sme v najlepšej forme, ale týmto si v sezóne prejde každé mužstvo. Musíme správne zareagovať, pretože je pred nami päť zápasov. Musíme si v nich počínať čo najlepšie, aby sme sa kvalifikovali do Európy," doplnil niekdajší kanonier Sampdorie Janov či AS Rím.

Copa del Rey - finále sobota: FC Sevilla - FC Barcelona 0:5 (0:3) Góly: 14. a 40. L. Suárez, 31. Messi, 52. Iniesta, 69. Coutinho (z pok. kopu)

,

Pozrite si náš nový Magazín !

Video V Tureckom Jazere objavili záhadný tri tisíc ročný hrad

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.