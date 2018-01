Barcelona môže prísť o Messiho bez nároku na odstupné, v zmluve má dôležitý dodatok

BARCELONA 7. januára (WebNoviny.sk) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona by v budúcnosti mohol prísť o argentínskeho útočníka Lionela Messiho bez nároku na akékoľvek odstupné.

Tridsaťročný rodák z Rosaria v novembri predĺžil platnosť zmluvy s "blaugranas" do roku 2021, súčasťou dohody je aj výstupná klauzula vo výške 700 miliónov eur. Podľa denníka Mundo Deportivo k podmienke zaplatenia odstupného teoreticky nemusí dôjsť.





Do Messiho kontraktu totiž zakotvili dodatok, že ak Katalánsko získa nezávislosť a kluby z tohto regiónu nenájdu uplatnenie v žiadnej zo štyroch najsilnejších európskych ligových súťaží (Španielsko, Anglicko, Nemecko a Taliansko, pozn.), 5-násobný najlepší svetový futbalista bude môcť z Camp Nou odísť zadarmo. V minulosti sa objavili špekulácie o tom, že ak by katalánske kluby nemohli účinkovať v španielskych súťažiach, do úvahy by prichádzalo ich pôsobenie vo francúzskej Ligue 1. "Klub nikdy nekomentuje správy týkajúce sa zmlúv našich hráčov," uviedol FC Barcelona v krátkom stanovisku.

