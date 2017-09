Barcelona dementovala problémy s Messiho novou zmluvou

BARCELONA 2. septembra (WebNoviny.sk) - Športový riaditeľ španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Albert Soler vylúčil komplikácie s predĺžením zmluvy s Lionelom Messim. Ofenzívna hviezda Kataláncov v júli ústne súhlasila s novým kontraktom do roku 2021, ale dosiaľ nedošlo k písomnému potvrdeniu.

"Nie je žiadny problém, tím bol na turné v USA, je reprezentačná prestávka a začína sa nová sezóna. Lionel podpíše novú zmluvu, keď na to bude správny čas," uviedol Soler. Súčasný Messiho kontrakt platí do konca júna 2018.





Soler zároveň odmietol fámy, že vedenie klubu zazlieva hráčom, že včas neupozornili na Neymarov možný odchod do PSG: "Nezaťahujme do toho futbalistov, majú svoje osobné životy, ktoré rešpektujeme a v inkriminovanom čase boli na turné v zámorí. Manažment máme na starosti my."

Soler však priznal, že rekordný transfer brazílskej hviezdy (PSG zaplatilo za Neymara 222 miliónov eur, pozn.) poznačil aktivity "blaugranas" na prestupovom trhu. "Hráča ako on je vždy ťažké nahradiť, bez ohľadu na peniaze, ktoré dostanete. Faktom je, že Neymarov odchod nás zasiahol po športovej stránke a ovplyvnil rokovania s potenciálnymi posilami," dodal Soler.

FC Barcelona napokon za Neymara získal Ousmana Dembélého z Borussie Dortmund za 105 miliónov eur. Informácie zverejnil portál goal.com.

