Banskobystrický súd oslobodil mladíka, ktorý so zbraňou prepadol predajňu

BANSKÁ BYSTRICA 15. marca (WebNoviny.sk) – Za ozbrojenú lúpež stíhajú mladistvého Viktora z Banskej Bystrice, ktorý v nedeľu 4. marca maskovaný a so zbraňou v ruke prepadol predajňu Terno na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Prokurátor dal návrh na jeho väzbu, ale sudca pre prípravné konanie mu nevyhovel a mladíka zo zadržania prepustil. Pretože prokurátor dal proti rozhodnutiu prvostupňového súdu sťažnosť, dnes sa prípadom zaoberal odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici. Ten prvostupňový verdikt potvrdil a tak Viktor ostáva na slobode. Do konca školského roku však bude v opatere Reedukačného centra v Hlohovci.

Sudca neakceptoval návrh na väzbu

Obvinený Viktor v nedeľu 4. marca po 17:00 s vlastnoručne vyrobenou kuklou na hlave a so zbraňou v ruke prepadol predajňu Terno na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Pretože predavačka nedokázala pokladňu otvoriť, Viktor odišiel bez peňazí a bez toho, aby jej ublížil. Pri úteku z miesta činu zbraň zahodil do Hrona. Išlo o softairovú pištoľ pripomínajúcu krátku guľovú zbraň značky Glock.



Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Banskej Bystrici návrh prokurátora na väzbu neakceptoval. Nahradil ju dohľadom probačného a mediačného úradníka a Viktorovi stanovil viaceré výchovné povinnosti a obmedzenia.

Mladík napríklad nesmie piť alkoholické nápoje ani užívať návykové látky. Má zakázané navštevovať zariadenia, kde sa alkohol podáva a miesta, kde sa hrajú hazardné hry. Mal by sa podrobiť vo svojom voľnom čase psychologickému poradenstvu a psychoterapeutickému programu.

Jeho trest je o polovicu nižší

Obvinený Viktor žije u starých rodičov, ktorým bol zverený do opatery rozhodnutím súdu. Tí s reedukačným centrom uzavreli dohodu o pobyte Viktora v zariadení a budú za neho hradiť príslušné poplatky. Keby mladík nebol v reedukačnom centre, musel by sa hlásiť každý tretí deň u probačného úradníka súdu v sprievode osoby, do starostlivosti ktorej bol zverený.



Za ozbrojenú lúpež hrozí obvinenému trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov. Pretože ide o mladistvého páchateľa, trest je o polovicu nižší.





