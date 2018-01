Banskobystrická latka 2018 aj s najlepším atlétom sveta Mutazom Baršimom

BANSKÁ BYSTRICA 16. januára (WebNoviny.sk) - Tradičný halový výškarský míting Banskobystrická latka (BBL) sa bude v tomto roku konať 6. februára v hale na Štiavničkách v Banskej Bystrici. Pôjde o 24. ročník. Vlani prišli na toto najznámejšie halové atletické podujatie na Slovensku obaja zlatí medailisti z olympijských hier v Riu 2016, tentoraz sa môžu diváci a celá športová verejnosť tešiť na vlaňajšieho majstra sveta z Londýna Mutaza Baršima z Kataru, ktorého navyše IAAF vyhlásila za svetového atléta roka 2017.

Svetový atlét roka 2017

Mutaz Essa Baršim bude v Banskej Bystrici štartovať už tretíkrát. V roku 2013 vyhral s 236 cm a v roku 2015 prekonal vtedy ázijský rekord a zaznamenal dosiaľ platný rekord banskobystrickej latky 240 cm. Dokonca skúšal aj halový svetový rekord 244 cm. Vlani zvíťazil vo všetkých štartoch, vrátane MS v Londýne, a na konci sezóny ho IAAF vyhlásila za Svetového atléta roka 2017. Už 11-krát skočil v kariére 240 cm a viac. Prehru naposledy okúsil v septembri 2016. "Našou ambíciou je urobiť toto podujatie na najvyššej možnej úrovni.





Zamerali sme sa predovšetkým na súťaž mužov, ktorá ponúkne v súčasnosti najlepších výškarov na svete. Štart najlepšieho atléta na svete Mutaza Baršima bude vzácnosťou. Predstaví sa predtým iba na majstrovstvách Ázie v Teheráne a potom príde priamo k nám. Vlani ako jediný výškar skočil 240 cm a povedal, že práve rok 2018 je stvorený na prekonávanie rekordov.

Netvrdím, že prekoná svetový rekord v Banskej Bystrici, ale už to pod Urpínom skúšal a sú tu podmienky na to. Mutaz je zdravotne v poriadku, teší sa na halovú sezónu,“ uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici manažér BBL 2018 Alfons Juck.

Slovenská jednotka Matúš Bubeník

Na Baršima čakajú v Banskej Bystrici významní súperi. Najmä úradujúci halový majster sveta z roku 2016 Gianmarco Tamberi, ktorý je talianskym rekordérom v hale (238) i vonku (239). Po zdravotných peripetiách a následnej neúčasti na OH v Riu de Janeiro sa opäť dostáva do formy. V štartovej listine sú s výnimkou Slováka Lukáša Beera (228) len skokani s osobnými rekordmi 230 cm a viac vrátane slovenskej jednotky Matúša Bubeníka (231).





V exkluzívnom zozname účastníkov figurujú napríklad majster sveta 2007 Donald Thomas z Bahám (237), halový majster Európy a vlaňajší spoluvíťaz Sylwester Bednarek z Poľska (233), z finále MS 2017 štvrtý Edgar Rivera z Mexika (230), piaty Mateusz Przybylko z Nemecka (má už skočených 235) a šiesty Brit a olympijský medailista 2012 Robbie Grabarz (237).

Aj ďalší dvaja účastníci Banskobystrickej latky sú finalisti MS 2017 - Bulhar Tihomir Ivanov a Číňan Wang Jü (233). Príde aj jeho slávnejší krajan Čang Kuo-wej, strieborný z MS 2015, ktorý má skočených už 238 cm. Potom sú to bieloruské nádeje Pavel Seliverstov (232), vlani tretí a bronzový z HME 2017 a juniorský majster Európy 2017 Maksim Nedosekov s maximom 233 cm. "Baršim bude mať dobrú konkurenciu, aby však nemusel dlho čakať na svoje pokusy, nechceme priberať príliš veľa pretekárov.

Súťaž mužov bude veľkým bonbónikom večera a teší nás, že priamy prenos bude ponúkať aj RTVS. Chýbať nebude ani internetový stream s odborným anglickým komentárom. Očakávame veľký boj z hľadiska limitov na blížiace sa marcové halové MS v atletike, kde sa kvalifikuje iba 12 výškarov sveta s limitmi 233 cm v mužskej súťaži a 195 cm v ženskej,“ doplnil A. Juck.

Český talent Michaela Hrubá

Zvučnými menami ženskej súťaže Banskobystrickej latky 2018 je český talent Michaela Hrubá (195), finalistka MS 2017 a juniorská majsterka sveta 2016 a Európy 2017. Talianka Alessia Trostová má už skočené dva metre a najnovšie trénuje pod vedením Marca Tamberiho, otca mužskej hviezdy.





Chýbať nebude ani švédska zverenka Stefana Holma Sofie Skoogová (194) a ďalší taliansky objav Desiree Rossitová s maximom 197 cm. Z Ukrajiny príde talentovaná dorastenecká majsterka sveta 2017 Jaroslava Mahučichová s maximom 192 cm. Nebude chýbať najlepšia slovenská skokanka z banskobystrickej Dukly Tatiana Dunajská. "V ženskej súťaži sme trošku skromnejší, ale prídu pretekárky, ktoré zabojujú o limit na halové majstrovstvá sveta. Rokujeme ešte s Ruskou Mariou Lasickiené, ktorá môže skočiť výrazne nad dva metre.

Dúfam, že zoženieme sponzora, aby sme si jej štart mohli dovoliť. Táto pretekárka však musí dostať ešte súhlas od IAAF na štart v aktuálnej sezóne. Vlani ho dostala a súťažila ako neutrálny športovec. Rozhodne sa tento týždeň. Lasickiené by rada prišla do Banskej Bystrice. Ak by sa tak stalo, mohli by sme sa aj v ženskej súťaži dostať k veľkému výkonu, pretože už prekonala 206 cm a halový svetový rekord má hodnotu 208 cm,“ poznamenal manažér BBL 2018 Alfons Juck.

Srdcová záležitosť

Na podujatí výrazným spôsobom participuje Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica. Jej riaditeľ Roman Benčík na utorňajšej tlačovej konferencii uviedol: "Banskobystrická latka je pre našich zamestnancov Dukly srdcovou záležitosťou. Na spoluorganizovaní tohto mítingu sa podieľame už 23 rokov.





Máme pod palcom celé technické zabezpečenie v hale tak, aby bol výškarský sektor čo najlepšie pripravený na vrcholné výkony pretekárov. Podieľame sa aj na doprave či záchrannej službe. Veríme, že ak bude zdravý Matúš Bubeník, tak bude súčasťou tohto podujatia a Dukla by tak mala zastúpenie na Banskobystrickej latke 2018 aj športovcom.“

Vstupeniek je dostatočné množstvo

Vstupenky na toto podujatie bude predávať priamo VŠC Dukla vo svojich priestoroch v Banskej Bystrici od pondelka 22. januára. Hlavným organizátorom je agentúra HJC Prosport. Jej riaditeľ Ľubomír Roško prezradil: "Sme radi, že sme najlepším halovým výškarským mítingom na svete. Po technickej stránke sme pripravení na veľmi dobrej úrovni.

V hale na Štiavničkách je povrch, ktorý ponúka pretekárom dosahovať tie najlepšie svetové výkony. Diváci sa nemusia obávať, že sa nedostanú k vstupenkám, je ich dostatočne veľa. Máme aj motivačné odmeny pre výškarov za prekonanie rekordov, teda svetového ako i rekordu mítingu. Rokujeme ešte s automobilkou, aby za prípadné prekonanie svetového rekordu či v mužskej, alebo ženskej súťaži, bol vypísaný osobný automobil."

