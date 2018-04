Banská Bystrica zvíťazila na domácom ľade nad Nitrou a postúpila do finále play-off

BANSKÁ BYSTRICA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Majstrovská Banská Bystrica postúpila do finále play-off slovenskej hokejovej Tipsport ligy 2017/2018. V utorkovom štvrtom stretnutí semifinále vyraďovacej časti zdolali "barani" na vlastnom ľade hráčov Nitry 5:2 a ukončili sériu v najkratšom možnom čase (4:0 na zápasy). Do vedenia dostal hostí v prvej tretine po premenenom sóle Tibor Kutálek, ale domácich vrátil do zápasu v úvode druhej tretiny obranca Klemen Pretnar, keď sa presadil delovkou od modrej čiary.

"Corgoni" však bojovali ďalej a náskok im zabezpečil Tomáš Mikúš. Domáci predviedli v tretej tretine obrat, keď po dvoch zásahoch Erica Faillého a jednom góle Patrika Lampera i Guilaumeho Asselina sa tešia z postupu. HK Nitra ako víťaz základnej časti získala extraligový bronz. Banská Bystrica si zahrá vo finále štvrtýkrát za sebou.

Tipsport liga - semifinále play-off - štvrtý zápas hralo sa na štyri víťazstvá HC ‘05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra 5:2 (0:1, 1:1, 4:0) konečný výsledok série: 4:0, Banská Bystrica postúpila do finále Góly: 22. Pretnar (Hohmann, Bubela), 51. Lamper (Faillé, T. Surový), 51. Faillé (Assselin), 55. Asselin (Skalický), 59. Faille (J. Brejčák) - 10. Kutálek, 33. T. Mikúš (Paulovič, Mezei) Vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Novák, Štefik - Tvrdoň, Kacej, 2753 divákov Zostavy: Banská Bystrica: J. Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Delisle, G. Gélinas, J. Brejčák - Bortňák, T. Surový, Lamper - Hohmann, Bubela, Bartánus - Skalický, Faille, Asselin - Gabor, Češík, Brittain - Kabáč Nitra: Lawson - Mezei, Rýgl, Ordzovenský, T. Milam, J. Milam, M. Versteeg, Korím, Rais - Paulovič, M. Krištof, T. Mikúš - Kutálek, M. Slovák, Blackwater - Lantoši, J. Ručkay, H. Ručkay - Macík, Bradley, Csányi Hlasy (zdroj: RTVS) Vladimír Országh (tréner Banskej Bystrice): "Posledný krok bol veľmi ťažký. V úvode dnešného duelu sme mali problémy a Nitra ťažila z našich chýb. V tretej časti sme ukázali charakter, dosť nám pomohli dva rýchle góly. Chceli sme sériu ukončiť už dnes, nechceli sme dať Nitre šancu nadýchnuť sa. Gratulujem chalanom k postup, každý duel proti Nitre bol náročný a rozhodli detaily." Antonín Stavjaňa (tréner Nitry): "V tretej tretine sme si chceli držať náskok, zásluhou dobrej obrany sa nám to aj darilo. Domáci však dali dva rýchle góly a rozhodli. Štýl Banskej Bystrice nám veľmi nesedí, podľahli sme jej v tejto sezóne deväťkát z desiatich duelov."

