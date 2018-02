Banská Bystrica upustila od kúpy autobusovej stanice, s majiteľom podpísali zmluvu o nájme

„Rokovania boli dlhé a náročné, lebo sa kreovala nová zmluva na desať rokov za dosť zložitých podmienok vzhľadom na to, ako tento objekt funguje, keďže je tu prepojených veľa energetických zariadení a veľa protipožiarnych zariadení,“ uviedol generálny riaditeľ DPMBB Miroslav Snopko. Celkové mesačné náklady sa podľa neho pohybujú od 35 do 40-tisíc eur a kryté budú z príjmov od dopravcov využívajúcich AS.