Banská Bystrica naložila Trenčínu „šestku“ a vo finále Tipsport ligy vedie 3:0 na zápasy

BANSKÁ BYSTRICA 17. apríla (WebNoviny.sk) - Už len jeden triumf chýba hokejistom Banskej Bystrice k obhajobe titulu, v utorkovom domácom treťom stretnutí finále play-off slovenskej Tipsport ligy zvíťazili 6:1 nad hráčmi Trenčína a v sérii na štyri výhry vedú 3:0. Štvrtý duel, v ktorom "barani" môžu finálovú sériu ukončiť, je na programe v stredu o 18.00 h opäť v Bystrici.

Domáci sa snažili čo najskôr vyrovnať, trikrát trafili konštrukciu bránky, Trenčania však dokázali udržať najtesnejšie vedenie až do konca úvodnej časti hry.

Iba 67 sekúnd druhej tretiny stačilo "baranom" na vyrovnanie, keď Marek Bartánus našiel presnou prihrávkou Casona Hohmana a ten nekompromisne skóroval. Vo veľkej šanci sa potom ocitol hosťujúci Marcel Hossa, domáci brankár Jan Lukáš však predviedol skvelý zákrok.

Obe mužstvá sa v ďalšom priebehu druhej časti zamerali na pozornú defenzívu. Zmenu skóre priniesla až presilová hra domácich, prvý gól vo finálovej sérii zaznamenal Tomáš Hrnka. V posledných sekundách pred druhou prestávkou mal veľkú šancu hosťujúci Ondrej Mikula, no trafil iba žŕdku Lukášovej bránky.

V úvode tretej tretiny sa v nájazde ocitol domáci Patrik Lamper, no Hiadlovský jeho pokus zneškodnil. O navýšenie náskoku pre Banskú Bystricu sa postaral v presilovke Marek Bartánus, o zopár minút Guillaume Asselin poslal "baranov" rovnako v početnej výhode už do trojgólového vedenia.

V závere stretnutia domáci ešte prikrášlili výsledok dvoma gólmi, presadili sa Patrik Lamper a Pavol Skalický.

Tipsport liga 2017/2018 - finále play-off - tretí zápas

hrá sa na štyri víťazstvá

HC 05 iClinic Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín 6:1 (0:1, 2:0, 4:0) - stav série 3:0

Góly: 22. Hohmann (Bartánus, Bubela), 36. Hrnka (Faille, G. Gélinas), 49. Bartánus (T. Surový, Hohmann), 52. Asselin (Delisle, Faille), 60. Lamper (z tr. strieľania), 60. Skalický - 2. Ölvecký (Bezúch)

Vylúčení: 6:5 na 2 min, navyše: J. Gašparovič 5+DKZ za pichnutie, Frühauf (obaja Trenčín) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 3:1, oslabenia: 1:0, rozhodovali: Baluška, Štefik - Korba, Smrek, 2841 divákov

Zostavy:

Banská Bystrica: J. Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Delisle, G. Gélinas, J. Brejčák - Hrnka, T. Surový, Lamper - Hohmann, Bubela, Bartánus - Skalický, Faille, Asselin - Bortňák, Češík, Brittain - Gabor

Trenčín: Hiadlovský - Starosta, Bačik, Frühauf, Cebák, Holenda, Bohunický, L. Romančík - Sojčík, Ölvecký, Radivojevič - Marcel Hossa, Sádecký, Bezúch - O. Mikula, Dlouhý, T. Varga - Deveaux, J. Švec, D. Hudec - J. Gašparovič

Hlasy

zdroj: RTVS

Vladimír Országh (tréner Banskej Bystrice): "Výhra sa rodila veľmi ťažko, aj keď výsledok znie jednoznačne. Bolo to vyrovnané až do záveru, rozhodli presilovky a oslabenia. Od druhej tretiny sme zlepšili pohyb, viac sme sa tlačili do bránky. Oba tímy disponujú dobrým kádrom, rozhodujú detaily - dobrý brankársky zákrok, presilové hry. V hre piatich proti piatim to je veľmi vyrovnané. Chceli by sme to zajtra ukončiť doma a urobíme pre to všetko, vieme však, aká je sila Trenčína. Stále nám chýba jedno víťazstvo."

Peter Oremus (tréner Trenčína): "Ani by som nepovedal, že rozhodli vylúčenia. Rozhodla prvá a druhá tretina. S jedným gólom v Bystrici ťažko môžete zvíťaziť. Hiadlovský odchytal dobrý zápas, tie štyri góly v tretej časti neberiem ako nejaké meradlo. Nemáme inú možnosť než vyhrať štyrikrát."