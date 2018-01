Bannon stratil rozum, reagoval Trump na knihu svojho ex-poradcu

WASHINGTON 4. januára (WebNoviny.sk) - Vo Washingtone sa rozhorela vojna slov medzi prezidentom Donaldom Trumpom a jeho bývalým hlavným poradcom Steveom Bannonom. Spustilo ju zverejnenie prvých úryvkov z knihy, ktorú na základe rozhovorov s Bannonom napísal spisovateľ Michael Wolff a ktorá vyjde budúci týždeň.

Bývalý Trumpov poradca v nej opisuje viacero pre Trumpa nelichotivých okolností a udalostí počas predvolebnej kampane aj počas jeho pôsobenia v Bielom dome. Bannon okrem iného tvrdí, že Trump sa vôbec nechcel stať prezidentom a chcel si kampaňou len "posilniť značku".

Trumpova reakcia na seba nenechala dlho čakať. Len pár hodín po tom, ako britský denník The Guardian zverejnil prvé úryvky z knihy postavenej na Bannonových informáciách, prezident o svojom ex-poradcovi vyhlásil, že preňho a pre predvolebnú kampaň nikdy nebol priveľmi dôležitý a iba Trumpa zneužíval.

Reagoval netradične, nie na Twitter

Podľa amerických médií to bol pritom práve Bannon, kto mal na Trumpa ešte nedávno najväčší vplyv. Bol to tiež on, kto vymyslel okrem iného múr na hraniciach s Mexikom či zákaz vstupu pre občanov viacerých prevažne moslimských krajín na územie USA. Napriek tomu ho Trump teraz opisuje ako nedôležitú osobu.





"Steve Bannon nemá nič spoločné so mnou ani s mojou prezidentskou funkciou. Keď bol odvolaný, tak neprišiel len o prácu, ale aj o rozum," napísal v stredu Trump - netradične nie na Twitter, ale prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia.

Bannon bol podľa neho iba "stážistom" a z prostredia Bieleho domu "vynášal médiám falošné informácie, aby mohol zo seba robiť niekoho oveľa dôležitejšieho, než bol". "To je to jediné, v čom je dobrý," uzavrel Trump kritiku svojho ex-poradcu.

Neveril, že sa môže stať prezidentom

Podľa knihy, ktorá sa odvoláva nielen na Bannona, ale aj na rozhovory s desiatkami ďalších ľudí z Trumpovho okolia, sa Trump vôbec nechcel stať prezidentom a dlho neveril, že by bolo vôbec možné prezidentské voľby vyhrať.

Chcel si predvolebnou kampaňou len "posilniť značku" a pred viacerými ľuďmi hovoril o "netušených možnostiach", ktoré sa mu po kampani otvoria.

Kniha cituje aj blízkeho priateľa Trumpovho najstaršieho syna Donalda Trumpa mladšieho, podľa ktorého jeho otec, keď si prvýkrát uvedomil, že by sa naozaj mohol stať prezidentom "vyzeral, ako keby sa mu práve zjavil duch".

Kniha na základe výpovedí Bannona a ďalších ľudí z Trumpovho okolia opisuje prezidenta podľa Guardianu ako "malé dieťa, ktoré nerozumie váhe svojho prezidentského úradu a trávi svoje večery konzumáciou cheesburgerov v posteli, pozeraním televízie a telefonovaním so svojimi starými kamošmi".





