Baníctvo na Hornej Nitre sa neoplatí, tvrdí Progresívne Slovensko a rozbieha petíciu

BRATISLAVA 5. mája (WebNoviny.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) rozbieha petíciu za spravodlivú transformáciu regiónu Hornej Nitry a ukončenie ťažby hnedého uhlia do konca roku 2020.

Baníctvo v tomto regióne sa podľa hnutia neoplatí z pohľadu hospodárenia štátu, životného prostredia, dopadu na budúcnosť ľudí a celého regiónu, ako aj z hľadiska poškodzovania zdravia baníkov a obyvateľov a možných banských nešťastí. Uviedli to v piatok na brífingu predseda hnutia Progresívne Slovensko Ivan Štefunko, podpredsedníčka Zuzana Čaputová a člen predsedníctva PS Martin Hojsík.

Uhlie je príliš drahé

V baniach na Hornej Nitre sa podľa hnutia vyťaží málo uhlia, ktoré je následne príliš drahé, preto sa štát rozhodol, že musí dotovať v cene elektriny túto ťažbu skoro 100 miliónmi eur ročne. Do roku 2030 to predstavuje 1,2 miliardy eur.

Štát podľa Progresívneho Slovenska tvrdí, že je to potrebné pre zamestnanosť baníkov, avšak z celej dotácie ide nakoniec iba polovica na mzdy baníkov. Dotácie do uhlia tak podľa hnutia neprinášajú istoty ani pre baníkov, ani pre región.



Najlepšie riešenie pre zdravie a lepšiu budúcnosť celého regiónu je ťažbu hnedého uhlia utlmiť do konca roku 2020. „Ľudia v regióne sa takéhoto rázneho kroku prirodzene obávajú. Majú strach, že sa ocitnú úplne bez budúcnosti. My to však nedovolíme. Ukončenie ťažby nesmie pre región znamenať nezamestnanosť a spôsobiť chudobu. Preto naše riešenia v prvom rade myslia na baníkov a ich rodiny,” povedal Štefunko.

Citlivá transformácia regiónu

Hnutie v piatok predstavilo petíciu, v ktorej vyzýva predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho a ministra hospodárstva Petra Žigu, aby zabezpečili spravodlivú, sociálne a environmentálne citlivú transformáciu regiónu a jej financovanie.

Zároveň ich vyzýva, aby zabránili otvoreniu nového, 12. ťažobného poľa v bani Nováky a zabezpečili ukončenie dotácií na ťažbu hnedého uhlia najneskôr do konca roku 2020.



Progresívne Slovensko chce situáciu na Hornej Nitre riešiť citlivo, s ohľadom na baníkov. Baníci by podľa plánov PS neprišli o príjem, pretože štát by baníkom garantoval príjem vo výške doterajšej mzdy po dobu troch rokov. Baníci, ktorým do dôchodku ostáva päť alebo menej rokov, by mali možnosť nastúpiť do predčasného dôchodku. Hnutie ďalej upozornilo, že zmeniť profesiu nie je možné zo dňa na deň.

Garantovaný príjem a rekvalifikačné kurzy

Baníci by preto podľa návrhu PS mali mať po dobu troch rokov garantovaný príjem a počas tohto obdobia by im štát mal pomôcť formou rekvalifikačných kurzov.

Na záver tlačovej besedy upozornili Zuzana Čaputová a Martin Hojsík na to, že práca v bani je ťažká a stojí ľudí zdravie. Baníci by tak podľa nich mali mať aj po ukončení ťažby zaručený nárok na špeciálne zdravotno-rehabilitačné programy, zahŕňajúce aj kúpeľnú liečbu, po dobu piatich rokov.

Zároveň dodali, že región potrebuje konečne podmienky na rozvoj, ktoré majú zabezpečiť najmä lepšie cesty a vlakové spojenia. Región by mal stavať na tradíciách obuvníctva, cez nábytkárstvo až po kúpeľníctvo a využiť skúseností ľudí z baníctva na rozvoj technológií geotermálnej energie. Región by naopak nemal umelo predlžovať ťažbu uhlia.

