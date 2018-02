Bane na Hornej Nitre budú postupne zatvárať, Brusel podporí nové budúce podniky v regióne

TRENČÍN 5. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská republika bude popri Poľsku, Grécku alebo Nemecku súčasťou pilotnej schémy Európskej komisie na transformáciu uhoľných regiónov. Brusel sa tak bude podieľať na financovaní iných odvetví, ktoré by mohli nahradiť ťažobný priemysel po jeho plánovanom útlme.

O možnostiach transformácie regiónu Hornej Nitry v pondelok v Trenčíne rokoval podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič s podpredsedom vlády Petrom Pellegrinim, predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom, predstaviteľmi verejnej správy, univerzít a podnikateľského sektoru.

Prioritou aj dobudovanie ciest

Proces transformácie sa bude podľa Šefčoviča týkať viac ako štyroch desiatok uhoľných regiónov v dvanástich krajinách Európskej únie. Slovensko je podľa neho prvou krajinou, ktorá už hľadá konkrétne riešenia aj s podporou vlády a samosprávneho kraja.





,,Dohodli sme sa na vypracovaní akčného plánu, ktorý bude v prvom rade pripravovať Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Úradom vlády SR a kľúčovými rezortmi. Zo všetkých nápadov sa do konca júna vyprofiluje niekoľko projektov, a pre vybrané najlepšie projekty by sme potom začali zháňať financovanie,“ povedal Šefčovič. Zhoda podľa neho nastala v tom, že prioritou pre región musí byť dobudovanie cestnej infraštruktúry. Šance má napríklad aj cestovný ruch, do ktorého by bolo možné zapojiť aj banícku infraštruktúru.

,,Ak pripravíme zaujímavé a dobré projekty, vieme tento región posunúť v budúcnosti ďalej. Tento projekt bude úspešný vtedy, ak aj posledný baník, ktorý opustí bane, bude zamestnaný,“ skonštatoval trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Odpojenie od ťažby

Záujmom vlády je podľa Petra Pelleginiho pripraviť región Hornej Nitry na postupné odpojenie od prílišnej koncentrácie na ťažobný priemysel. Rozvíjať by sa tam mali aj iné druhy priemyslu, aby sa neznížila zamestnanosť. Presný termín, kedy by mala byť ťažba v regióne zastavená, však nepadol. Nie je celkom jasné ani to, koľkých ľudí sa útlm odvetvia dotkne.

Aj keď zástupcovia Európskej komisie hovoria o čísle 10-tisíc, do samotnej ťažby a spracovania uhlia na povrchu je zapojených menej ako šesťtisíc ľudí. Podľa Pellegriniho nenastane moment, kedy by niekto zatvoril bane zo dňa na deň, ale pôjde o proces ktorý presiahne nielen túto, ale aj ďalšiu vládu.

