Baletného majstra z New Yorku obvinili zo sexuálneho obťažovania, rozhodol sa ísť na dôchodok

NEW YORK 2. januára (WebNoviny.sk) - Baletný majster Newyorského mestského baletu (New York City Ballet - NYCB) odchádza do dôchodku. Rozhodol sa tak v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho obťažovania. Peter Martins poslal predstavenstvu NYCB list, v ktorom uviedol, že škandál bolestivo zasiahol jeho rodinu. Sedemdesiatjedenročný umelec aj naďalej odmieta obvinenia.

Zástupcovia spoločnosti minulý mesiac uviedli, že Martins si počas nezávislého vyšetrovania prípadu vezme voľno z NYCB aj zo Školy amerického baletu (School of American Ballet). Najali tiež súkromnú firmu, aby preverila anonymný list, v ktorom baletného majstra obviňujú zo sexuálneho obťažovania. Rodák z Dánska vyhlásil, že bude spolupracovať s vyšetrovateľmi.





Zástupca vedenia NYCB Charles Scharf sa poďakoval Martinsovi za jeho prácu. "Ďakujeme Petrovi za jeho obrovský prínos pre New York City Ballet, o ktorý sa staral viac ako tri dekády a doviedol ho tak do mimoriadnych umeleckých výšin," vyjadril sa Scharf, ktorý dúfa, že vyšetrovanie sa čoskoro skončí.

