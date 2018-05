Bakoš s Mikušom si oblečú dres českého majstra Kometa Brno

BRNO 2. mája (WebNoviny.sk) - Slovenskí hokejisti Martin Bakoš a Juraj Mikuš budú v ročníku 2018/2019 pôsobiť v tíme aktuálneho českého majstra HC Kometa Brno. Informoval o tom český portál.

Dvadsaťosemročný útočník Bakoš so skúsenosťami z KHL zamieril do Brna z Liberca. V drese "tigrov" absolvoval v uplynulom ročníku 62 zápasov so ziskom 45 bodov za 16 gólov a 29 asistencií.



Rodák zo Spišskej Novej Vsi je súčasťou kádra slovenskej reprezentácie na blížiace sa majstrovstvá sveta v Dánsku. O rok starší bek Mikuš pôsobil ostatné štyri sezóny v Sparte Praha, v ročníku 2017/2018 odohral 48 súbojov s bilanciou 13 bodov za 6 zásahov a 7 účinných prihrávok.

