Babišova vláda nezískala dôveru, hlasovalo za ňu len 78 poslancov

PRAHA 16. januára (WebNoviny.sk) - Menšinová vláda Andreja Babiša a jeho hnutia ANO v utorok podľa očakávania nezískala dôveru Poslaneckej snemovne českého parlamentu. Babišova vláda získala v 200-člennej snemovni len 78 hlasov, čo je presne počet poslancov strany ANO.

Proti sa vyslovilo 117 poslancov. Takýto výsledok hlasovania sa aj očakával, keďže všetky parlamentné strany s výnimkou ANO už vopred avizovali, že Babišovu menšinovú vládu nepodporia. Babiš tak bude musieť podať demisiu do rúk prezidenta Miloša Zemana.





Zeman venuje druhý pokus Babišovi

Následne je na ťahu prezident, ktorý musí rozhodnúť, komu zverí druhý pokus o zostavenie vlády. Zeman už dlhšie hovorí, že druhý pokus venuje opäť Babišovi, hoci minulý týždeň to už podmienil tým, že mu Babiš najprv ukáže podpisy 101 poslancov, ktorí sú ochotní jeho vládu podporiť. Zeman však dodal, že poskytne Babišovi dostatok času na to, aby si podporu medzi parlamentnými stranami dokázal zabezpečiť.

Ak by neuspel Babiš ani na druhý pokus, ten tretí má podľa českého volebného zákona predseda parlamentu. Tým je však aktuálne Radek Vondráček z ANO, čo znamená, že aj tretí pokus o zostavenie vlády by bol v rukách Babiša. Až do vymenovania novej vlády bude vládnuť súčasná Babišova menšinová vláda, napriek tomu, že nezískala dôveru parlamentu.

